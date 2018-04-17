疏漏排廢水 燿華挨罰257萬

2018年04月17日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣環保局在今年2月6日接獲檢舉，指燿華電子宜蘭廠因疏漏排放具有強鹼性的高錳酸鉀廢液，經稽查後16日縣府表示，依《水汙染防治法》對燿華電子開出257.4萬元罰單，環保局15日檢測該廠廢水專管排放口，酸鹼值等皆符合規定。

宜蘭縣環保局指出，2月6日有民眾發現利澤大排出現紫紅色液體，懷疑有工廠排放廢水，遂向環保局檢舉。環保局出動稽查人員，並沿大排往上游檢視後，研判廢水是來自燿華電子宜蘭廠。流入大排的高錳酸鉀廢液酸鹼值達12.7，屬情節重大，再加上當天排出的廢水量較多，因此決定裁罰燿華電子257.4萬元。

縣府表示，在開出257.4萬元罰單前，燿華電子宜蘭廠在去年8月28日、11月23日因放流水未符合標準，分別裁處10.5萬元、16.5萬元，環保局已要求加強管理廢水處理流程。

縣府表示，15日針對燿華電子宜蘭廠的廢水專管排放口檢測水溫、酸鹼度等項目，均符合規定，該廠因其廢水特性含有界面活性劑，長期以來均有白色泡沫產生，歷次檢驗有關界面活性劑部分均符合標準。

燿華電子16日發布重大訊息表示，宜蘭廠在2月6日上午發現高錳酸廢液管路遭車不慎壓裂，導致少量廢液疏漏至雨水溝，經發現後立即清理，並於當日晚間清理完畢，本公司已進行檢討及改善工作，避免再次發生。

(中國時報)