獨立書店遍地開花 集行腳章送好禮

2018年04月17日 04:12 中國時報 邱立雅／竹縣報導

隨著新竹縣內獨立書店遍地開花，民眾的閱讀風氣也越來越盛，縣府文化局響應2018年「世界閱讀日」，結合縣內獨立書店共同舉辦「獨立書店行腳章送好禮」活動，邀請大小朋友共同來認識獨立書店，集章換小禮物，感受閱讀樂趣。

新竹縣政府去年便推動全民閱讀，當時僅有9間獨立書店參與，今年擴大至8個鄉鎮、14家獨立書店主動參與行腳章送好禮活動，讓民眾踏進每間特殊的獨立書店，選購書籍的同時，也感受青年返鄉創業的理念。

參與集章的獨立書店包括內灣土旺書屋、關西石店子69有機書店、新埔水石有機書店、湖口在來書坊、景辰圖書親子館、新豐一間書店、竹北若山茶書院、星星城堡書店、朵朵森林繪本屋、月讀．書咖、心內畫書坊、芎林上山侃書有機書店、竹東瓦當人文書屋、書酷英文書店等14家。

文化局局長張宜真表示，縣府致力於推廣閱讀，鼓勵青年返鄉創立書店，今年新加入的獨立書店共同特色多為青年返鄉經營，由於懷著各自不同的理想與理念，打造出不同主題的特色書店。

張宜真介紹，例如內灣的土旺書屋店長吳界，就是九讚頭在地青年，書店仿照古代私塾模式，以一生必讀的4本書為核心理念，首推安東尼‧聖修伯里的「小王子」、錢佳慧「山與山與山間的那些事」、石田裕輔「不去會死！」、陶淵亮「讓你感動一輩子的禮物」等4本書展示。

(中國時報)