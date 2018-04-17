英國藍農藥超標 判賠36加盟商

2018年04月17日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

全台擁有96家加盟店的英國藍茶飲，2015年被驗出11項農藥殘留超標，導致各地加盟商營業額銳減。36家加盟商提告求償近4000萬元，台南地院16日判英國藍除應賠償中止加盟契約損失402萬多元，還應與大統茶莊、洲界貿易共同賠償加盟商當月營業損失54萬多元。

此案源於2015年3月苗栗縣衛生局接獲1名女性消費者的檢舉，指3月初到英國藍苗栗中正加盟店購買1杯玫瑰花瓣冰茶，喝完後出現頭暈、四肢無力等症狀，第2天再買1杯喝仍出現同樣症狀，懷疑茶品有問題。

苗栗縣衛生局同年3月6日前往該店調查，發現玫瑰花瓣原料有刺鼻香味，要求縣內3家英國藍分店暫停販售玫瑰花瓣冰茶，還查扣近3公斤的乾燥玫瑰花瓣送驗，結果驗出歐殺松、賽滅寧、菲克利等11種農藥殘留，其中有4種是禁用的DDT殺蟲劑成分。

苗栗縣衛生局經追查後，發現該批玫瑰花瓣原料來自英國藍台南市總公司後，通報台南市及全台各縣市衛生局，要求英國藍全台96家分店下架玫瑰花瓣冰茶。

之後，英國藍業者自行送驗，也在6款茶飲原料中，驗出致癌的農藥芬普尼成分。台南市衛生局於同年4月21日接獲業者通報後，即下令英國藍全台96家門市停業，導致大批加盟店因停業、歇業受到營業損失。

其中，有36家英國藍加盟店委託4名律師提出民事求償，請求終止契約後損害賠償或返還加盟金3706萬3636元，以及營業損失126萬5600元與房租損失、員工薪資損失、精神慰撫金共280萬0349元，總求償金額為3986萬3985元。

台南地院歷經近3年的審理，16日判英國藍應賠償36家加盟店終止加盟契約損害賠償402萬1875元；英國藍與業者陳玉惠、林明宏、洲界貿易與業者曾木盛、許維書、大統茶莊業者柯貴雄等人，也應連帶賠償加盟商發當月營業損失54萬7200元，全案可再上訴。

(中國時報)