賴揆剝洋蔥式獨白 誰掉淚

2018年04月17日 04:11 中國時報 陳建仲

自去年9月26日在立法院答詢首次自承是台獨工作者之後，行政院長賴清德又陸續發表「被動」的台獨自我表白，但15日卻再主動加碼提出「三方面、六具體」的務實台獨說；在兩岸關係空前緊繃的當下，不僅是對北京紅線的撩撥，也是對美國多年來兩岸模糊路線的撩撥。但這種「剝洋蔥」式的台獨告白，直接挑戰了蔡英文總統兩岸政策基線的穩定性，以及民進黨獨台或台獨的兩面操作性。賴顯然「梭哈」了自己政治前途的全部，問題是，民進黨也要跟進全押嗎？

兩岸關係無可否認地已出現新的危機。賴揆「剝洋蔥」式的台獨告白越來越辛辣，早已引發大陸官媒多次圍剿，新華社發文「三問」賴清德，直指賴言語放浪得很。大陸在博鰲論壇期間展開規模空前的海軍南海軍演，最高領導人習近平親自登艦檢閱部隊。巧合的是，我方也在軍演，蔡總統雖然也登艦，但刻意強調沒有和對岸互別苗頭。

然而，當對岸緊急發布縮短南海軍演，改在福建石獅附近海域實彈演練時，我方國安高層一致表示，這是例行性演習，大陸官方及媒體卻擴大渲染成在台灣海峽舉行演習，刻意製造區域緊張情勢，企圖擾亂及動搖我民心士氣；但陸媒都直言演習就是衝著賴清德的發言而來，大陸國台辦主任劉結一乾脆直接點名批賴：「他就是個台獨」、「福建軍演是為了捍衛祖國主權和領土完整的一次行動」。

去年賴揆首度自白是台獨工作者之後，尚知要緊急滅火、姿態放低，強調是個人主張，但若牽涉兩岸政策，是屬於總統權責。但此次主動拋出「台獨三六論」，卻更像是個人發表兩岸政策理念的論述，說得好像當中「沒有小英什麼事」。行政院事後才再追加補充說明，在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」。

這難道是賴神對小英的兩岸政策「逼宮」？敏感的綠營人士批評賴背離民進黨《台灣前途決議文》精神，打破政府維持現狀的承諾，拋出極具挑釁的台獨言論，推論賴確定會在2020挑戰小英參選總統。

小英近2年來執政滿意度每況愈下，賴挾高人氣組閣，及時拉抬蔡政府低迷的聲望，在新潮流系強力支撐下，外界早有預測，賴早晚會挑戰小英。日前，高層一度傳內閣要改組，但被賴否決。當賴打算擬訂「獎懲制度」要求用電大戶節電5%時，小英緊急對這「跳線政策」滅火，強調重要企業不能缺電。明眼人似已瞧出蔡、賴兩個太陽互別苗頭。

賴挑在此時出擊，應是經過盤算的，「喜樂島聯盟」推動「獨立公投、正名入聯」，點燃深綠火炬，面對年底九合一選舉、對岸壓力，民進黨沒有退怯的空間。賴跳出來搶奪令旗，不但小英拿他沒轍，嚷著「第三路線」的台北市長柯P也被比下去；加上近來美國川普總統換上一批對中國強硬派出任國務卿、國家安全顧問等要職，讓賴的表白彷彿有了老美的背書。

問題是，美國會為了賴清德改變模糊政策？解放軍軍演只是恫嚇、做做樣子罷了嗎？賴「剝洋蔥」式的台獨告白幾乎快剝掉用來包住中華民國的「台灣是主權獨立國家」的外皮，問題是，再剝下去，最後是賴神、小英還是台灣人民會掉眼淚？

（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)