賴揆嘴癮禍台 小英該管

2018年04月17日 04:11 中國時報 胡勇

中共建政以來最大規模的海上閱兵甫一結束，大陸便宣布解放軍不日將揮師北上，於台海舉行兩年多來首次實彈演習。儘管蔡政府輕描淡寫地表示這只是對岸例行火炮訓練，企圖安撫人心，但大陸國台辦和官媒都明確將軍演的矛頭直指近來甚囂塵上的台獨勢力，自稱「台獨工作者」的賴清德更是首當其衝。話雖這麼說，然戰爭殘酷，台灣民眾難免憂心忡忡。賴揆又再以「三個方向、六個內容」解釋，過足了嘴癮，卻連累整個台灣提心吊膽。

身為台灣最高行政長官，賴清德本應全力拚經濟，以實際行動造福全體台灣人民。但詭異的是，他上台半年多來，令人印象最深刻的不是他的施政業績，而是在並非其專屬的兩岸政策領域頻頻發表挑釁大陸的言論。如果說一開始還只是在質詢中被動表態，那麼後來則是肆無忌憚，言必稱台獨。以至於前行政院長江宜樺在臉書上質問道：「台灣是哪一年獨立的？1912年還是2017年？民進黨主張的建國制憲是未來式還是現在完成式？」經過一段時間的觀察，兩岸的輿論普遍認為，賴清德大放厥詞並非心血來潮，而是有其政治權謀。

但不管出於什麼目的，既然喊出了台獨，也知道台獨的後果，賴清德就應該有所擔當，至少有危機處理的預案，以免台海局勢全面失控。問題在於賴清德真的有台獨的戰略謀畫嗎？前衛生署署長楊志良就抨擊賴清德所謂的「台獨工作者」根本就是騙選票而已。

其中第一個理由就是賴清德和獨派根本就沒有做好軍事戰爭的準備。「要台獨，請綠營高官推派幾個子弟進官校或自願役，給大家當表率。台獨工作者早該宣布徵兵制，跟著國民黨倡議募兵制，就只是討好年輕人，騙選票而已。」香港大公網也向賴清德放話，「下次若再公開宣揚其立場，建議其加一句：我願為台獨流血犧牲。而非只是打打嘴炮自爽一下，以免讓其支持者失望。」但眾所周知，兩岸一旦兵戎相見，賴揆等一干綠色權貴早就腳底抹油了，只會留下普通人流血流淚。

賴清德這個「台獨工作者」雖然談不上什麼「革命志士」，但作為當局的二號人物，連續在最敏感的問題上發表不負責任的言論，確實「性質嚴重，影響惡劣」。在賴清德的推波助瀾下，獨派近來蠢蠢欲動，儼然出現蔡政府上台後台獨勢力活動的第一個高峰期。然而身為一號人物的蔡英文卻對此不置可否，甚至還以「言論自由」為賴揆開脫。

國台辦主任劉結一已經把賴清德定性為台獨，大陸已經明確警告，搞台獨分裂只會給台灣同胞帶來災難，因此任何對賴清德台獨言論的附和、縱容和支援都是十分危險的。如今大陸已經出手，蔡英文更要約束賴清德，因為她才是維護台灣人民福祉，避免台海出現災難的第一責任人，蔡英文不能再怠忽職守了。（作者為美國喬治城大學訪問學者）

(中國時報)