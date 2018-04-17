政府有責不讓台海變火海

2018年04月17日 04:11 中國時報 華志豪

本月18日共軍將於福建石獅靶場沿海進行實彈射擊，大陸國台辦、官方媒體均揚言演習是為遏制「台獨」勢力。我政府急於滅火之際，國防部、國安局卻對共軍演習情資各說各話，莫衷一是。這樣的國安團隊，不僅令人質疑，難道蔡英文政府是在「吹哨夜行」？我們更擔心，若台海真的變成火海，我們還能依賴誰？

國防部作戰計畫參謀次長姜振中說，共軍此次火炮射擊訓練，是由東部戰區陸軍下轄的73集團軍所屬高炮部隊執行。資料顯示，東部戰區陸軍轄屬有3個集團軍，其中71集團軍司令部在江蘇、72集團軍在浙江，只有73集團軍位於台灣對面，司令部設在福建廈門。2015年7、8、9月以及2017年9月間，73集團軍在東南沿海都曾實施過各型火炮、防空飛彈實彈射擊。今年1月還進行一次渡海登陸演習。這些資訊都是中共自行公布的資料，網路上都可以查得到，軍情單位這樣也能搞錯？

國安局和國防部或許可以辯解，立委質詢的是石獅靶場，不能等同於東南沿海，所以認知上出現落差。若如此，那就更令人擔心了。國安局、國防部的情資都是總統、國安會政策決策及危機管理的重要工具。因此，這些情資都須先經過反覆比對、整合、分析，還要提出建議，才會向上呈報或對外透露，絕不能因為不一致的情資，誤導總統或國安會做出錯誤判斷。但現實卻是國安局和國防部對共軍演訓的解讀不同調，顯見軍情單位的整合出現了漏洞。

事實上，共軍73集團軍成軍以來的演訓非常頻繁，除了登陸作戰演習、各型火炮試射外，去年底還曾實施長達1000公里的跨境轉場訓練。而比演習更應讓人關注的是該軍軍長胡中強少將。他是習近平一手提拔的60後青壯派將領，過去長期服務於成都軍區。此人衝勁十足，擔任師長期間，為調查基層問題，竟然卸下軍階混進部隊當兵，復職後即針對問題推動部隊整改。胡中強擅長山地、叢林作戰。習近平刻意將他從成都軍區調到台灣當面的73集團軍，以他的專長來看，其意涵不言可喻。

但是，73集團軍雖然這些年積極演訓，卻從未刻意宣稱是「劍指台灣」。這次卻大張旗鼓地強調演習是為了遏制「台獨」勢力，當然就是一種政治上的恫嚇，怎能說不是針對台灣而來？蔡政府及民進黨政客死抱台獨，卻要人民不必緊張，還恫嚇媒體勿隨中共起舞，但看到軍情單位在民進黨執政後變成如此「落漆」，還想配合「台獨工作者」粉飾太平，人民怎能不擔心？

和平共存是所有兩岸人民的心願，期盼兩岸政府能多點悲天憫人的胸懷，切莫因縱容「台獨工作者」和好戰者的叫囂，導致台海變成火海。

（作者為台北論壇基金會主任）

(中國時報)