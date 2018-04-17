吳茂昆，要當鬧劇終結者

2018年04月17日 04:11 中國時報 王玉佩

卡管案爭議導致前教育部長潘文忠去職，外界以「卡管卡到自己」形容，可謂十分傳神。新任教育部長吳茂昆上台了，卡管鬧劇能因此盡快落幕嗎？

潘文忠在請辭教育部長之前，曾在立法院說管中閔有31項疑義，要求管出面說明，給自己機會；潘文忠去職後，賴清德也接著說「管中閔應提出解釋，讓事件盡早落幕」，潘文忠與賴清德前後要求管中閔出面說明爭議，兩人口徑一致，證實了卡管案並非是潘文忠一人所為，背後確實有「藏鏡人」，這「藏鏡人」已呼之欲出。

管中閔就任台大校長案一卡上百日，這是我國高教史上最不堪的紀錄，而無論是「台灣大哥大獨董」、「論文抄襲」乃至「前往大陸兼課」，這些指控不是烏龍即是莫須有，台大校方儘管一再澄清、說明，教育部硬是不肯發聘給管中閔，相對於日前被檢舉也赴陸兼課的內政部長葉俊榮，僅僅是三言兩語交代了事，教育部連查證都未查證，便認為葉俊榮「合法」，厚葉薄管實在太過明顯。

潘文忠認為葉俊榮「沒問題」，主要理由是葉於第一時間就出面澄清，如果這是理由，那民進黨政府也未免太失職了。因為比照卡管模式，教育部豈非應先發函台大，看看台大如何說，然後還應發函大陸相關學校，等候對方回函，檢視所有的指控是否都已釐清，再決定要否組成跨部會諮詢小組「會審」。然而，儘管台大一再說明、澄清管中閔的當選「毫無疑義」，教育部不接受就是不接受。對待葉俊榮與管中閔是否有差別待遇？其實不言自明。

教育部從嚴對待管中閔、從寬對待葉俊榮，這是顏色不同還是「藏鏡人」的意思？不難揣測。國人皆知，台大是全國最具象徵意義的高等學府，對於教育部無厘頭的卡管，府院竟然從來未置一詞，甚至前不久內閣改組潘文忠請辭，賴清德居然全力慰留，外界早就懷疑教育部卡管恐是秉承上級或上上級之意，如今賴清德自己跳出來要求管中閔說明，並稱「相信新部長會在潘文忠基礎上很快地解決問題，讓爭議盡速弭平。」顯然他在卡管案的角色很清楚。

管中閔近日以金庸小說《倚天屠龍記》的話「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」自況心境，賴清德竟以「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」回敬，還笑說「這僅是切磋武功，只能意會不能言傳。」卡管的「黑手」是誰？也是只能意會不能言傳。

新任教育部長吳茂昆是知名學者，也擔任過國科會主委和大學校長，應該知道大學自主的重要，潘文忠在請辭聲明強調「希望所有政治操作就此停止」，聘任或不聘任管中閔的台大校長案，相信吳茂昆能夠做出正確的抉擇。（作者為正修科技大學教授）

(中國時報)