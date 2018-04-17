社論—到底是國安會議或國安下午茶？

2018年04月17日 04:11 中國時報 主筆室

蔡總統14日（周六）針對近期區域及中東安全情勢召開國安高層會議，會後公布總統4點裁示，並公布與會人員名單，希望藉由資訊的傳達讓國人不要輕信或過度揣測不正確的訊息。國安幕僚團隊的積極任事應該肯定，但決策過程與資訊發布卻出現許多可議之處，反而可能讓國安會議成為影響社會人心的亂源。

第一個可議之處是，國家安全至關重要，但這次會議閣揆居然缺席。幾乎所有安全高層會議決議事項都需要由國家行政體系落實執行，閣揆身為國家最高行政首長，周末不可能排定無法分身的公務行程，居然委由副首長出席，就決策體制與政治倫理來說，實在令人不解。

其次，副總統陳建仁缺席亦令人費解。總統即將啟程遠赴非洲友邦訪問，近期影響國安的事件非常多，遠者如會議主題之一的敘利亞戰爭危機，近者如台海大陸軍演、總統出訪，副總統將肩負重大責任，卻未參加會議，令人難以理解。

第三，總統是以三軍統帥身分主持會議，並裁決有關軍事戰備重要指示，居然參謀總長不在出席名單內，不但有違情理，更不合《國家安全會議組織法》第4條法條規範。顯然就會議議程規畫與出席首長的安排上，國安團隊應再仔細研讀相關法令規章，不應擅自作主逾越權責。

再者，總統裁示特別提及有關社會及經濟影響，並要求行政院協調各部會預擬應變措施，以維持國內物價與股市穩定。假若情況真是如此危急，國安團隊竟未要求財經首長與會，不但是會議出席人員規畫失當有欠周延，亦不合前述《國家安全會議組織法》第4條要求。

除前述會議出席人員無法符合會議裁示顯現的矛盾外，更要提醒的是，目前兩岸情勢發展以及中東戰局演變，假若真是嚴重到要在周末緊急召開國安高層會議，總統卻又堅持如常如期出訪友邦，不是讓民眾更不能理解，為何會有此種不合邏輯的情事？探究原因與國安團隊的公關思維有關。但國家安全是何等嚴肅的議題，更是國家領導人的首要責任，以公關為目的操作國安議題，將弄巧成拙。

其實就目前兩岸與中東敘利亞情勢來說，國安團隊的判斷結論是否與民眾認知有所差距，才是我們最須關切的事項。中東戰事存在已久，能夠對於國內經濟與社會所產生的效應，早就不可能因為美國採取空中攻擊行動而產生劇烈變化，如此過度彰顯是否反而會造成人心無謂臆測，讓國安會議結論反而成為金融市場消息面的亂源所在？

同樣是日前大陸發布共軍將在海峽西側海域射擊訓練的通告後，國防部早已公布其屬於正常小規模演訓活動，連媒體都不再跟進報導。此時政府高層卻召開國安高層會議應對，但最後裁示並無特殊要求概括指導，此種因應模式反而會讓民眾開始臆測，到底政府又掌握到何種訊息，必須大張旗鼓地開會研議對策。

其實國安團隊幕僚必須理解國家元首動見觀瞻，面對內外挑戰，許多時刻必須保持外弛內張，對外以從容舉措安定人心，對內卻須慎謀能斷，周密指導預擬對策，但卻不宜對外張揚，反而會另生枝節。

沒有任何政府會將國家安全事務保持全然透明，同時國家安全決策更不宜作為公關造勢操作的基點。

淝水之戰前，東晉謝安面對大敵當前，氣定神閒調兵遣將，更調和內部及桓、謝兩大家族的矛盾關係，安定內部才能共同對外，最後才能奠定勝基；但在整個過程中，謝安從未對外張揚其底牌，作為營造個人名望的資本。

媒體平台出現未經主管機關證實的國安相關訊息，既然國安團隊注意到，並籲請國人切勿輕信或過度揣測，本身就應反躬自省。不知過濾會議結論，就輕率公布總統對內裁示事項，而未能審度社會大眾可能的反應再對外發言；行事如此粗糙草率，引發負面效應完全是咎由自取。

在此必須強調，國家安全事務充滿各種機密性與敏感性，許多要做的事都不宜說，說出來的事就不能做不到。國家安全對於人民來說，更不是三言兩語能夠說清楚的複雜議題。要塑造國家元首形象，營造施政績效與聲望，國家安全課題並非適當場域。國安團隊千萬不能把國安會議當「國安下午茶」開。

(中國時報)