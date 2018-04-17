賴清德幹話連篇

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中國時報
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法務部長邱太三頗有洞見。他16日在答覆立法委員的質詢時，就前總統陳水扁對他的批評，講了一句頗耐回味的話：「對於這個社會講幹話的人，實在沒有辦法回應。」

沒錯！這個社會講幹話的人實在太多。特別是像前總統陳水扁一樣思維的民進黨人，不僅經常講幹話，而且還用幹話治國。比較起來，陳水扁透過臉書粉絲專頁「新勇哥物語」，批評邱太三是紅衫軍法律顧問出身的這番話，還是輕的，大家只要聽行政院長賴清德講的幹話，才真會腦袋冒煙。

前兩天，賴清德在花蓮講他是個務實的台獨工作者之外，還說了台獨工作者的務實面，是表現在「台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立。」賴清德還說，他「擔任行政院長，建設國家，讓國人選擇台灣，支持台灣。」

這樣的論調和民進黨現在搞的去中華民國化，完全不相容，就是典型的幹話，難怪連搞台獨的蔡丁貴都看不下去，公開撰文批評。

在卡管案上，民進黨的教育部長潘文忠想盡辦法卡管，卡到實在卡不下去了，辭職下台。行政院長賴清德在被問到教育部長的接替人選時說，台大校長遴選案只是件很小的事情，他選擇教育部長不會以這個做基礎。這真是最大的幹話。賴清德的行政院為了卡住管中閔的聘任案，費盡了心機，搞得天怒人怨，弄到一個教育部長都挺不住，辭職下台，賴清德居然還有臉講這只是小事情。這不是幹話，是什麼？

我們建議立法院成立「拒絕官員幹話委員會」，免得幹話連篇，把立法院議事堂搞成了幹話堂。未來，只要有官員敢在立法院答詢時說幹話，就給予幹話標籤，再驅逐出議場，免得浪費議事時間。

(中國時報)

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