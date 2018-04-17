取締酒駕 不能只顧績效

2018年04月17日 04:11 中國時報 高源流

在全台灣反酒駕，要求警察全力取締酒駕聲中，澎湖縣最近發生一件引發爭議的取締酒駕事件。不僅地方媒體報導及評論，連「宅神」朱學恒也發表專文評論。從整個事件的爭議聲中，可以看出，台灣人，包括警察在內，對於警察的職權及執勤有很錯誤的觀念需要導正。

事情是這樣的，澎湖縣湖西鄉代表李武進，因為去銀行領錢後覺得少了2萬多元，就在上個月29日酒後開車到馬公警分局光明派出所報案。光明所長、員警認為李代表的報案內容不明，沒有受理，但所長及員警看到李武進是帶著酒意來的，就趁著李代表開車離開時，派兩名員警自後跟隨。

然後，以李武進開車未繫安全帶的理由，先予攔車，再以他身上有酒味為由做酒測，再將李以公共危險罪嫌移送檢方偵辦。事發後，李代表找議員陳情，議員向縣警察局反映此事。

警方調查後，認為光明派出所所長取締這一酒駕有瑕疵，將所長調到鄉下的白沙派出所。這事引發不少基層員警反彈，認為警察局長屈從於議員壓力，不當做人事調動。

說來，警察查酒駕，抓酒後駕車，是保護社會安全的執法作為，自應受到獎勵，怎麼反而受到實質上降調的處分？再加上，被取締者是民意代表，社會情緒自然會排山倒海地批評澎湖縣警察局長的作法。

但這件事不能單由查察及取締酒駕著眼。因為這樣的意見是盲目的。酒後駕車的防制，警察的取締是最後的手段。如何防範喝酒的人坐上車子的駕駛座，開動汽車，才是防制酒駕的最優先作為。

因為，任何人喝酒後只要駕駛車子，就有發生危險的機率。警察絕對不可以因為要獲得查獲酒駕的績效，而目視且故意放任一個喝了酒的人去開車，然後再跟追一段路途，再予攔查取締。

湖西鄉代表李武進被查獲酒駕的案件，就是如此。李武進在光明派出所內報案時，員警都聞到他身上有酒味，也確知他喝了酒。在這個狀況下，派出所員警應該要做的是，勸阻李武進再酒後駕車。這是警察對民眾應盡的保護天職，無關他的身分是否為民意代表。

但是，派出所員警不僅沒有這麼做，還不做聲的，放任李武進開車離開警所，同時又趕快指派兩名備勤員警，騎機車自後跟隨了大約半公里，再藉口李武進沒繫安全帶將他攔下，接著再酒測予以查辦。

李武進酒後開車經過的路段，是澎湖縣馬公市區繁忙路段，警察沒有在警所內阻止李酒駕，反而等他上路了才予追跟攔查，全係以考績著眼，完全漠視了警察保護民眾、防範危難發生於未然的天職。警察局將所長調職，沒有什麼值得挑剔批評之處。

類似這種不當也不光明的取締手法，相信全台各縣市也有。警政署不僅有必要重新檢視警方查察酒駕案件的考績辦法，排除員警不當的取締作法，也必須加強員警這方面的教育，讓員警們不能只顧搶績效，而忽視警察保護人民、防範危害於未然的天職。

(中國時報)