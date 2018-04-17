遷都中部，政院立院不宜

2018年04月17日 04:11 中國時報 紀俊臣

遷都中部一直是中台灣政治人物的政治主張，最近由於行政院長賴清德進駐中興新村視察，主張將中央部分機關遷駐中興新村，一方面可以紓解台北市的人口壓力或稱「首都減壓」，另一方面亦可活化精省後中興新村省府廳舍荒廢的情狀，遷都中部之聲似有迴盪之機。

理論上，遷都係非常之舉，務必審慎為之，而且只許成功，不許失敗。蓋遷都固有諸多政經，乃至文化的考量，但最重要的仍然是國人洽公的方便性。由於台灣幅員不大，高鐵通車後，南北已形成一日生活圈，在針對遷都的考量上反而變得單純。此乃因為距離短，洽公上的方便性或稱政府可及性，已變得不是那麼困難。

既然遷都可能造成的不方便性已可有效排除，那麼遷都所要考量的因子，即在於中華民國的總統府、五院統稱「中央政府」，究竟是全部搬遷，抑或如同南非一分為三：有行政首都、立法首都及司法首都之分。就台灣的現實條件而言，當前總統府以不遷移為宜。蓋行政首都一旦遷移，所有中央行政體系組織必然全部遷移，此在國家經濟尚處困難之秋，大興土木雖可因「內需」而促進經濟復甦，但其他經濟建設更是迫在眼前，這是當前如涉有遷都議題時，最該斟酌之處。

設若總統府一動不如一靜，則「府院一體」下的行政院，自以維持現況為宜。因之，如在行政首都的穩定政策設定下，各該中央部會遷移的可能性即相對降低；唯如同政府正在規畫將農業部下的「農田水利署」三級機關設址在中興新村，則是一項符合「三合」的設計。蓋就天時而言，現有中興新村廳舍可加利用，不必再大興土木；就地利而言，農業縣多在中南部，其組織功能更容易就近運作；就人和而言，新設立組織，其組織同仁較無反彈之虞。事實上，行政首都下的立法部門理當以維持現址為尚。蓋民主國家的國會與內閣，本在互相制衡，亦係相互依存。業務上和效能上，行政院與立法院互動頻仍，當以同在台北辦公為是。

遷都的部分應以司法院或考試院、監察院的「獨立機關」為當下中央政府遷駐中興新村最具可行性的「政策制定機關」。因各該中央一級機關雖尚有下屬的中央政府二級機關，但彼等組織體系本就獨立自主，即使一級機關遷移，其各該二級機關亦可不再集中辦公，而使遷都的複雜和困難相對減少。

總之，遷都中台灣在台灣南北一日生活圈下，雖可排除若干洽公不便的疑慮和障礙，但就政府尚須全力策進經濟復甦之際，事涉地方基礎建設的迫切性似遠大於遷都的政治工程；即使遷都，亦只能就組織功能本就較屬獨立自主的司法院、考試院或監察院遷移，始符合管理經濟或組織經濟的行政管理原則。（作者為銘傳大學社會科學院院長）

(中國時報)