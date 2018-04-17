鐵金剛為誰而戰

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中國時報

新版《無敵鐵金剛》動畫電影，喚起五、六年級生共同的記憶，不少人相約進電影院朝聖，我自不例外，不過影片雖精采，卻與數十年前的悸動相去甚遠，甚至看得有點辛苦（故事、人名早就忘光光）。然而當金剛飛拳、原子光熱線齊發，阿強一號繼續耍笨，木蘭飛彈四射，戲院裡依然一片歡樂，大人小孩看得津津有味。

想起2009年「鐵金剛」作者永井豪來台，我有幸與他面對面訪談，這位創作力源源不絕的漫畫家，談吐及想法都充滿孩子氣，完全不像一個64歲的歐吉桑。他說當初之所以踏上漫畫這途，可說是誤打誤撞，原來他在準備大學入學考試的關鍵時刻，連續拉肚子3個禮拜，以為自己罹患大腸癌，將不久於人世，索性開始密集畫漫畫，打算在這世上留下些什麼，以證明自己的存在，沒想到只是急性腸炎，不久便痊癒，他卻從此一頭栽進漫畫界。

提到鐵金剛造型誕生的靈感，永井豪打趣說某次遇塞車，他正陷入厭世狀態，恍惚中竟在車陣中看見好幾輛車子變形、站立成為機器人模樣，他迅速將腦中畫面記錄下來，遂成為無敵鐵金剛的雛形，鐵金剛從此橫空出世。

不過提到創作理念，永井豪倒沒有那麼熱血，反而嚴肅表示，鐵金剛永遠的難題就是邪惡力量永遠都打不倒！「世界永遠存在著邪惡的力量；擁有強大力量的人，不一定站在正義的一方。」

永井豪說，就像主角柯國隆的爺爺所告誡，為善、為惡都在一念之間，只要主導者心念改變，鐵金剛也可能毀滅世界。這說法與世人的「邪不勝正」的觀念，以及漫迷一廂情願認為「鐵金剛永遠站在正義的一方」，顯然有很大差距。果然，這回動畫電影出現了比鐵金剛還大上數百倍的巨型機器人，不但無敵，而且站在邪惡一方，一開始便制服了維持宇宙正義的大魔神，逼得已退役的無敵鐵金剛必須重出江湖。要不是最後攸關此邪惡機器的關鍵人工智慧覺醒，並協助人類取得源源不絕的能量，一舉戰勝邪惡勢力，後果還真不堪設想。

一部動漫作品可以簡單看作玩物喪志的童話，也可複雜視為商機無限的文化創意。無敵鐵金剛激起一整代學子的熱血情懷，絕非金剛飛拳、原子光熱線，乃至木蘭飛彈等噱頭這麼簡單；高喊正義、呼籲拯救地球，也無法對廣大青少年洗腦。

《無敵鐵金剛》畢竟刻畫著極為寫實的人類鬥爭史，背後有著許多大人才能懂的哲理。都說能力愈強、責任愈大，然而當善惡的界線愈來愈模糊，當能力強的人以意識形態、自身利益為衡量而選邊站時，鐵金剛最大的難題永遠不是打敗敵人，而是何謂正義？而這正義，又是誰的正義？

(中國時報)

遷都中部，政院立院不宜

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