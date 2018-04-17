6月來台大陣仗跳天鵝湖

2018年04月17日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

享譽國際的基輔國家芭蕾舞團，可說是芭蕾舞星的製造機，擁有多位國際大獎舞者團員，芭蕾舞水準名列世界前茅，將在6月首次來台，帶來柴可夫斯基經典作品《天鵝湖》和《睡美人》，舞台上預計有近200名舞者與音樂家同台，製作規模盛大。

舞星製造機 實力堅強

基輔是烏克蘭首都，是芭蕾舞的搖籃，像是2014年在索契冬奧開幕式獻舞的斯韋特蘭納‧扎哈諾娃（Svetlana Zakharova）、有「古典芭蕾舞之王」封號的列昂尼德‧薩拉方諾夫（Leonid Sarafanov），近年火紅紀錄片《芭蕾壞男孩》的主角瑟基‧普魯尼（Sergei Polunin），都是來自基輔。

基輔國家芭蕾舞團隸屬於烏克蘭大劇院，擁有151年歷史，和莫斯科大劇院、馬林斯基劇院並駕齊驅為三大劇院。主辦單位牛耳藝術總監牛效華表示，「基輔國家芭蕾舞團，是獲得烏克蘭國家資助的團隊，舞團擁有國際聲望，而基輔也是芭蕾舞的養成基地，能讓台灣觀眾欣賞俄系芭蕾舞的風華。」

這回演出的舞星陣容包括娜塔莉‧瑪莎克（Natalia Matsak） 、安娜塔西亞‧榭芙倩珂（Anastasiia Shevchenko）、丹尼斯‧納達克（Denis Nedak），以及在國際間廣受歡迎的英國皇家芭蕾舞團前首席馬修‧高頓（Matthew Golding），擔任客座

演出。

全方位藝術 完整呈現

牛效華表示，芭蕾舞劇是全方位的藝術呈現，「在台灣要欣賞純正而完整的古典芭蕾舞劇並不容易，我們不但邀請全團，樂團也是現場演出。」指揮將由烏克蘭大劇院首席指揮密克拉‧迪亞杜拉（Mykola Diadiura）親自領軍，客席指揮NSO國家交響樂團演出，「相信師承指揮大師小澤征爾的他，將透過音樂帶來古典芭蕾的優雅與浪漫。」

基輔國家芭蕾舞團將於6月6至8日演出《天鵝湖》，

6月9至10日演出《睡美人》，地點在

台北國家戲劇院。

(中國時報)