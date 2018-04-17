自學吉他70載 呂昭炫樂史留名

呂昭炫終身都在吉他演奏、教學與創作中度過。（台灣吉他學會提供）

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中國時報
／台北報導

沒有上過任何音樂系，呂昭炫16歲在家中倉庫拿到一把破舊缺弦的吉他，愛上了自成天地的浪漫音色，從此欲罷不能，33歲那年更代表台灣前往日本參與第21屆世界吉他演奏會議，成績出色，直到去年以88歲高齡過世，一生沒有別的工作，以吉他始也以吉他終。

今年是呂昭炫過世後一年，家人特別為他舉辦了專場音樂會，完成他生前想要把作品變成管弦樂團演奏的遺願，也印證呂昭炫對吉他超過70載的深情。

主辦單位台灣吉他學會創會理事長徐昭宇表示，呂昭炫可說是台灣音樂史上第一位吉他作曲家及演奏家，與他同時代當然也有為數不多的吉他音樂推廣者和研究者，但能在創作及演奏實踐上交出成績的，只有呂昭炫一人。

呂昭炫出生於1929年日據時代，家境優渥，父母親也支持他學吉他，呂昭炫中學時經常一到學校就開始吃便當，吃到中午正好吃完，他就溜回家練吉他，快到上課趕快又回到學校。19歲就開設了「呂昭炫吉他教授所」，開始教學吉他音樂，情感細膩的他，此時已有《殘春花》、《南國祭典》等作品。

呂昭炫終身都在吉他演奏、教學與創作中渡過，從各大專院校吉他社教到救國團跟功學社山葉吉他教室，教導過學生破萬。25歲那年，呂昭炫舉辦吉他獨奏會，33歲發表了享譽盛名的《楊柳》、《故鄉》等作品。

呂昭炫創作充滿情感，帶著田園氣息，從充滿四季美麗風情的《楊柳》、《殘春花》、《故鄉》；滿佈各式熱情的《南國祭典》、《西班牙風的Bolero》、《三個女孩的探戈》；《星夜下》、《檸檬物語》、《四月淡海》等曲子則點綴出生命中美好的輕快旋律；他也曾為「保力達P」、「乖乖」等品牌創作廣告歌。

徐昭宇表示，這次邀請長榮交響樂團演奏全場呂昭炫的音樂，「一方面是老先生的遺願，二方面是這些創作可以稱做是台灣的新民謠，和聲乾淨但不單調，每一首都有畫面感，可以讓我們透過聆聽來想像台灣。」

(中國時報)

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