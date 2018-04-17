古天樂摘影帝成父生日大禮

古天樂（左）和毛舜筠兩人都是首次獲頒金像獎帝后。

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中國時報
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任達華近日忙於拍電視劇，接著將赴英國拍電影。（資料照片）

第37屆香港電影金像獎15日舉行，最佳男主角獎競爭激烈，最終由聲勢旺的《殺破狼‧貪狼》古天樂擊敗劉德華等強敵奪得影帝獎座。

古天樂從影25年首次在香港金像獎稱帝，前晚從頒獎人印度知名演員阿米爾罕手中接過獎項後，一度緊張找不到致詞小抄，他分享自己從香港無線電視（TVB）一路演到大銀幕，直到獲得金像獎最佳男主角認可。他上月17、18日已分別在亞洲電影大獎和香港電影導演會上，同樣憑《殺破狼》連獲影帝獎。

頒獎典禮後，古天樂在慶功宴上被問此刻最想做什麼？他回說現在最想回家睡覺，再問他打算如何跟家人慶祝？他說：「下星期爸爸生日，我們會一起慶祝。」

任達華勤陪女運動

任達華擔任本屆香港金像獎評審團成員，昨來台為活動站台，被問黃秋生和古天樂都強調「香港電影」說：「台灣有台灣的電影，香港有香港的電影，大陸有大陸的電影，每個地方都有好電影，電影代表每個地方的文化，不能去歸類。」

談到香港影業發展變化，任達華認為去年成本低了許多，「但是無所謂，反而能把人物拍的好看。」他認為有些電影花大錢拍動作、做特效，反而忽略人的情感，開玩笑比手畫腳說：「像《變形金剛》都喀擦喀擦的，看完就忘掉了。」他特別讚賞台灣電影《血觀音》：「好看！」

他接著滿口爸爸經，被問女兒任晴佳是否已有男友，大呼：「現在還小！」他更表示現在勤練身體，體脂肪維持在15，希望成為「女兒的男朋友」，不但陪女兒游泳、滑雪，還幫她按摩，一家人都極注重健康。

(中國時報)

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