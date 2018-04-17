溫昇豪看劇本女兒有樣學樣

溫昇豪獲邀擔任世界閱讀日代言人。

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中國時報
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伊林「戲劇一哥」溫昇豪16日擔任2018世界閱讀日「打開書本去冒險」代言人。他透露從小在爸爸的堅持下培養出閱讀習慣，小時候收到父親送的第一份生日禮物，就是《大不列顛百科全書》，後來是《辭海》或地球儀這類教育相關的禮物，從來不買玩具給他，連漫畫都是禁書，這導致他小時候覺得爸爸不了解小孩需求，父子感情疏離，直到長大後才發現爸爸這種強迫的填鴨式教育，卻讓他養成了固定閱讀習慣。

他說小時候與哥哥都不准外出玩，除了看書之外就還是看書，偶爾寫寫書法，想看漫畫只能偷偷來，兩人書看多了後，還會發揮聯想力開始自己當編劇編故事，讀國中、高中時，他每個暑假被要求至少讀3本書、還要寫心得報告，也因而訓練出較強的組織能力，對現在看劇本、演戲很也幫助。

看書追求性靈

小時候被逼看書的童年曾經不太開心，現在溫昇豪培養女兒小晴天閱讀習慣就改用溫柔方式來養成。他舉例，例如前一晚女兒本來想找他玩捉迷藏，但他當時正在專心看劇本，小晴天就會自己到書櫃左下角拿她的童書，看得津津有味，「她在模仿我，這讓我有點驕傲，我父親當年如果用這種教育方式，我應該念到博士了吧」。

被問影響他最深的一本書，溫昇豪說，他至少曾買10本《傷心咖啡店之歌》送人，覺得這本書用深入淺出的故事來包裝哲學議題，對當時20出頭的他來說，受到很多啟發、也開始追求性靈。

(中國時報)

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