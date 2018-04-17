《復仇者3》參一咖 班奈狄克嚷開心

製片陳貞（左起）、小勞勃道尼、凱倫吉蘭、班奈狄克康柏拜區與導演喬羅素，日前一起到新加坡宣傳電影。

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中國時報
報導（新加坡傳真）
潘鈺楨（新加坡傳真）

電影《復仇者聯盟：無限之戰》（《復仇者3》）集漫威影業十年大成，片中出現22位英雄，粉絲一定能在電影中找到支持的角色。「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）為電影到亞洲宣傳，在新加坡受訪時被問到，會不會覺得奇異博士戲分太少？握拳作勢說：「當然不夠，可惡！」

班奈狄克隨即說是開玩笑，「在這個集十年大成的作品裡，能被點到名參與就很開心。」《星際異攻隊》班底、飾演「涅布拉」的凱倫吉蘭（Karen Gillan）說：「我根本不知道自己出現多久，因為還沒看過電影！」

英雄版圖擴及亞洲

班奈狄克演過許多天才角色，像是奇異博士與福爾摩斯，本人跟哪個角色比較像？他剖析：「我希望都不是。這兩個角色有一點重疊，都很聰明，但我既不聰明，也不算怪咖。不過，我倒容易受複雜的角色吸引。」他笑認拍戲期間多少受到角色影響：「我記得拍福爾摩斯的時候，我媽說我變得沒耐心。」

《復仇者3》將有英雄領便當或離開，導演喬羅素（Joe Russo）指：「我知道很多經典角色在漫畫中是英雄換人當，像鋼鐵人、美國隊長，但我認為新角色才是漫威電影值得期待的地方。」喬羅素肯定英雄版圖將會擴張到亞洲：「下一階段會有更多元化的臉孔，畢竟電影是拍給全球看的，像是《黑豹》、《星際異攻隊》都是種族多元的例子。」

小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）與製片陳貞（Trinh Tran）昨晚出席《復仇者3》於濱海灣金沙舉行的紅毯儀式，雖是晚間活動，一大早就吸引大批影迷到現場排隊索票，不少人還特地向公司請假。電影25日在台上映。

(中國時報)

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