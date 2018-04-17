台灣最美飯店 票選Top5出爐

2018年04月17日 04:12 中國時報 徐力剛 報導

第二名「福容大飯店 淡水漁人碼頭」以特殊郵輪造型外觀著稱。（易遊網提供）

第三名「日勝生加賀屋」帶給旅人純正日式風情體驗。（易遊網提供）

第四名「花蓮理想大地渡假酒店」，以西班牙高第建築為設計藍圖。（易遊網提供）

第五名「涵碧樓」戶外泳池海天一線設計，帶給旅人無限想像。（徐力剛攝）

舒適住宿是構築幸福旅程精髓，旅遊訂房網站易遊網舉辦「台灣最美飯店」票選活動名單出爐，依序由日暉國際渡假村、福容大飯店淡水漁人碼頭、日勝生加賀屋、花蓮理想大地渡假酒店、涵碧樓大飯店摘下前5名殊榮。

日暉國際渡假村坐落花東縱谷，透過低密度、樓層建築工法，保留池上山水風光景觀，旅人來此細細體會純淨台東之美。適合一日輕旅行的福容大飯店淡水漁人碼頭，交通便利，飯店外觀仿郵輪造型設計，加上背山面海獨特景觀，吸引許多遊客慕名前來。

加賀屋女將迎賓

日勝生加賀屋打出純正日式溫泉旅館，獨特女將文化提供細緻入微住房體驗，豐盛的會席料理，以及青磺、白磺溫泉，慰藉疲勞身心。有花東縱谷綠寶石之稱的花蓮理想大地渡假酒店，以西班牙高地建築風格為設計藍圖，濃厚異國情調搭配自然元素，創造宛如世外桃源度假天堂。涵碧樓大飯店面對日月潭，清晨陽光灑落湖面，映照出玻璃般絢麗色澤，與蔚藍天空交織出絕美景致。

為回饋消費者，飯店祭出好康優惠，即日起至30日止，透過易遊網官網訂購，入住日暉國際渡假村享免費升等翠綠山嵐家庭房；福容大飯店淡水漁人碼頭的蜜月套房，兩人優惠價6800元。

(中國時報)