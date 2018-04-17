《天使追殺令》注男孩超能力

松波雅格飾演有超能力的男主角。（海鵬提供）

友善列印
中國時報
報導
柯諾穆恩德秋是匈牙利代表導演。（法新社）
米勒尼尼茲（左）利用松波雅格的超能力賺錢。（海鵬提供）

匈牙利導演柯諾穆恩德秋（Kornel Mundruczo）新作《天使追殺令》，敘述一位會飛、擁有超能力的男孩，為躲避戰亂逃到歐洲。柯諾表示，靈感來自小時候最喜歡的一本小說《飛人阿萊爾》，「想像一個人若能擁有那樣的超能力，能在我們生活周遭發生許多充滿張力的故事，會是多麼有趣啊！」

長大後他跟所有人一樣，面對許多有關信仰的抉擇，「我們是被金錢與成功的慾望所支配著，我總是想像宇宙間還有一個超越既有文化的更大力量，能在一瞬間影響所有人。」他坦言把一個「會飛的人」當電影主線，會牽扯到觀眾的認知問題，影響角色投射感，「最重要的，觀眾是否相信這部電影？電影中出現的奇蹟，需要觀眾主動參與其中，才有可能成功，這也是我一直在努力的目標。」

難民電影充滿奇蹟

他認為這是一部有關於難民的電影，也是一部尋求信仰的電影，「阿利安是一個虛構出來的象徵角色，也是一個以難民形象出現的基督，或者可被視作是天使。而奇蹟通常都發生在我們意料之外的時刻！」

故事敘述青年阿利安非法入境歐洲，在邊境遭到警方緝捕，同伴都慘遭射殺，被子彈射中的他竟意外活了下來。當他被送進難民營治療，史登醫生發現他擁有騰空漂浮的超能力，於是一邊助他逃離營區，一邊意圖利用他的超能力，大發一筆橫財。阿利安能幫富豪治癒絕症，能讓天旋地轉，更能夠幫助病重的人完美離世。阿利安究竟是天使，還是惡魔？電影20日在台上映。

(中國時報)

李燕流鼻水放送比基尼清涼照 《天使追殺令》

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。