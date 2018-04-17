《天使追殺令》注男孩超能力

2018年04月17日 04:12 中國時報 潘鈺楨 報導

柯諾穆恩德秋是匈牙利代表導演。（法新社）

米勒尼尼茲（左）利用松波雅格的超能力賺錢。（海鵬提供）

匈牙利導演柯諾穆恩德秋（Kornel Mundruczo）新作《天使追殺令》，敘述一位會飛、擁有超能力的男孩，為躲避戰亂逃到歐洲。柯諾表示，靈感來自小時候最喜歡的一本小說《飛人阿萊爾》，「想像一個人若能擁有那樣的超能力，能在我們生活周遭發生許多充滿張力的故事，會是多麼有趣啊！」

長大後他跟所有人一樣，面對許多有關信仰的抉擇，「我們是被金錢與成功的慾望所支配著，我總是想像宇宙間還有一個超越既有文化的更大力量，能在一瞬間影響所有人。」他坦言把一個「會飛的人」當電影主線，會牽扯到觀眾的認知問題，影響角色投射感，「最重要的，觀眾是否相信這部電影？電影中出現的奇蹟，需要觀眾主動參與其中，才有可能成功，這也是我一直在努力的目標。」

難民電影充滿奇蹟

他認為這是一部有關於難民的電影，也是一部尋求信仰的電影，「阿利安是一個虛構出來的象徵角色，也是一個以難民形象出現的基督，或者可被視作是天使。而奇蹟通常都發生在我們意料之外的時刻！」

故事敘述青年阿利安非法入境歐洲，在邊境遭到警方緝捕，同伴都慘遭射殺，被子彈射中的他竟意外活了下來。當他被送進難民營治療，史登醫生發現他擁有騰空漂浮的超能力，於是一邊助他逃離營區，一邊意圖利用他的超能力，大發一筆橫財。阿利安能幫富豪治癒絕症，能讓天旋地轉，更能夠幫助病重的人完美離世。阿利安究竟是天使，還是惡魔？電影20日在台上映。

(中國時報)