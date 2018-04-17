朱茵閃亮現身 挺卡地亞

朱茵出席卡地亞珠寶展，甜笑：「身上的珠寶愈貴，老公更加保護我」。（盧禕祺攝）

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中國時報
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卡地亞Rudravina Tutti Frutti絲巾造型項鍊，兩顆祖母綠主石總重40.70克拉，6顆祖母綠總重49.52克拉，1億600萬元。（CARTIER提供）
卡地亞Panthere Embrassee美洲豹祖母綠戒指，主石為12.51克拉祖母綠，2190萬元。（CARTIER提供）
卡地亞Rudravina Tutti Frutti珠寶戒指，祖母綠主石12.4克拉，1430萬元。（CARTIER提供）
卡地亞Exaltee紅寶石項鍊，4520萬元。（CARTIER提供）
卡地亞ADIANTE鑽石項鍊，可拆卸主石為20.04克拉鑽石，以鐵線蕨呈現美好年代風格，2億9700萬元。（CARTIER提供）
卡地亞珠寶展登台，並在最後一天首度開放民眾參觀。（CARTIER提供）
卡地亞Blue Legato藍寶石項鍊，3顆主石總重19.73克拉， 3800萬元。（CARTIER提供）
卡地亞Rudravina Tutti Frutti珠寶耳環，兩顆梨形祖母綠主石11.97克拉，1320萬元。（CARTIER提供）
卡地亞Exaltee紅寶石耳環，兩顆主石鑽石共重2.13克拉，1020萬元。（CARTIER提供）
卡地亞Pink Echo粉紅鑽耳環，左右耳環主石不一樣，為6克拉以上的粉紅鑽與白鑽，要價逾3.7億。（CARTIER提供）

卡地亞（CARTIER）頂級珠寶展登台，展出近450件、總價逾百億台幣的頂級珠寶腕表，並邀請朱茵擔任開展嘉賓。朱茵樂於分享擁有珠寶的好處，除了可以保值、傳家外，還有個附加價值，「我身上戴的珠寶愈貴，老公會跟得更緊，更加保護我！」

朱茵配戴要價近3.5億的卡地亞Tutti Frutti珠寶套組，是她配戴過最貴的珠寶，其中絲巾造型的Tutti Frutti項鍊可披掛肩上，十分別緻。由於卡地亞Tutti Frutti珠寶有紅寶、藍寶和祖母綠，色彩繽紛，予人歡樂的感覺，讓她覺得好開心。

閨房情趣玩珠寶

她笑說，老公黃貫中很喜歡送她珠寶，送她第一件珠寶是個手鐲，而最有紀念價值的珠寶，是結婚時老公送她的卡地亞婚戒，「我不必開口，他就會送我珠寶，他很懂得情趣！」朱茵平日只要找到機會就會穿戴珠寶出門，主要是給老公看，「老公有面子，這樣他才會繼續買給我！」她甚至會在女兒熟睡後，把珠寶拿出來和老公一起玩賞，「他看了也開心，還會在旁邊幫我打光！」

台灣為卡地亞珠寶展全球巡展的第5站，即起展至22日，地點在華南總部大樓（台北市松仁路123號），為了嬌寵台灣VIP，卡地亞特別精選22件Resonances de Cartier珠寶作品在台首度曝光，包括台灣VIP最愛的Tutti Frutti珠寶、祖母綠和紅寶石套組等，據悉已有不少作品已被VIP鎖定。

22日開放現場排隊入場

在450件作品當中，最貴的是一組Pink Echo粉紅鑽耳環，要價逾3.7億，利用粉紅鑽和白鑽不同主石詮釋左右兩只耳環，不對稱手法風格十分前衛。其次是一套ADIANTE鑽石項鍊，可拆解下來的主石重達20.04克拉，要價近3億元。今年卡地亞珠寶展首度在展期最後一天的下午開放給民眾參觀，請預先上網登記或現場排隊入場。

(中國時報)

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