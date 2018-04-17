按摩椅下殺10萬 孝敬母親鬆 一下

2018年04月17日 04:12 中國時報 石欣蒨 、 吳奕萱 報導

OSIM 8變小天后，原價7萬9800元，現享特價5萬9800元；17日至5月15日期間購買再享滿額贈「摩力V臉棒」、「摩力抓抓」頭部按摩器等優惠。（OSIM提供）

OSIM推母親節獨家優惠，背樂樂及高跟妹妹組合，每櫃限量30組，原價2萬8600元，特價2萬1600元。（OSIM提供）

對於媽媽們來說，一天辛勞過後當然要放鬆一下，根據統計調查，按摩椅是媽媽們最期待收到的前5大禮物之一，各大百貨也表示，今年的按摩器材當道，尤其廠商推出較傳統按摩椅小的新品，深受台灣小坪數家庭喜愛，平均業績成長了15%到20%左右，加上臨近母親節檔期所推出的優惠，預計今年按摩器材銷量會再成長。

機能沙發 收納省空間

最近話題按摩椅之一，少不了OSIM上月推出的「8變小天后」，為一機滿足多種需求的機能沙發，可調整椅背及腳凳的角度，背部與腿部按摩還能分別獨立操作等最新的技術，腳凳還融合了收闔式設計，完全收納後可節省近4成空間。

也因為8變小天后的價格與傳統商品相比較便宜，不僅吸引了不少30到40歲女士入手，更為品牌帶來2位數的營業額成長，像台中廣三SOGO就表示，上市1個月以來該款就熱銷40台、成長了8成之多，可見消費者對小型按摩椅的接受程度越來越高，最近也特別推出母親節優惠，享75折優惠價5萬9800元。

本土品牌 任達華代言

本土品牌輝葉推出的旗艦款「原力臀感按摩椅」昨（16）日也正式登場，任達華連續多年代言輝葉按摩椅，品牌今年推出母親節限定折扣，現至全台店舖、大潤發、家樂福、愛買、momo購物網、PChome，及Yahoo!奇摩購物中心等，可享原價16萬6666元，具有腳底刮痧按摩、超長臀感按摩軌道，及全機重磅氣囊包覆等功能的「原力臀感按摩椅」，現享直接下殺10萬元優惠價，4折特價6萬6666元，更可獲得價值5000元的等值好禮。

(中國時報)