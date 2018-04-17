百貨辦秀攻精品 回饋17.6％勾VIP出手

微風信義Bottega Veneta快閃店17日起指定春夏包款及經典Intrecciato編織作品可搭配姓名縮寫烙印或壓印、縫製鱷魚皮或皮革字母姓名縮寫。（微風提供）

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中國時報
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微風廣場獨家POLA B.A養護獨家組，原價1萬913元、特價9000元。（微風提供）
板橋大遠百美麗購物節shu uemura精萃輕透潔顏組，價值7483元、卡友價4554元，6折，限量30組。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百時尚秀，模特兒穿WEEKEND Max Mare民族風印花上衣1萬8600元、棉質休閒短褲1萬2200元、竹節編織桶包1萬7500元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百時尚秀，模特兒穿MICHAEL KORS小碎花外套1萬100元、白色針織上衣6200元、蕾絲鏤空黑長褲9700元，拎cythia荷葉邊粉絲色提包1萬9500元。（板橋大遠百提供）

百貨母親節強攻精品，辦時尚秀勾VIP出手。板橋大遠百美麗購物節首7日「時尚禮賓周VIP WEEK」邀2000位VIP出動，14日辦聯合時尚秀，精品、女裝業績成長25%；微風母親節以各館新櫃和獨家、新品帶路，迎接5月11日一夜可創造13億元奇蹟的微風之夜。

板橋大遠百時尚秀鎖定新生代VIP，涵蓋MICHAEL KORS、WEEKEND MAX MARA、MARC CAIN、HARMONT&BLAINE等品牌助攻買氣；18日前全館百貨服飾/名品累滿5000送500，國際精品單筆滿萬送800，最高回饋17.6％。

微風母親節5月13日前消費滿3000送300起；5月7日至13日至各館指定餐廳用餐，四人同行包含一名女性，刷微風聯名卡享7折。微風信義新引進碧昂絲、蕾哈娜、女神卡卡等明星喜愛的飾品MARIA BLACK，與法國手工打造的GAS BIJOUX珠寶飾品；Bottega Veneta快閃店17日至5月31日推出指定包款獨家個人化姓名縮寫服務；微風廣場有獨家的CHANTECAILLE、POLA B.A特惠組，強化時尚貴客消費磁力。

(中國時報)

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