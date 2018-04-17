獨家新品對折賣 姨媽助陣棉棉當紅

全聯小編以MC姨媽力量為題，把女生在生理期會有的5種狀態擬人化，搭配不同人物造型，手法創意幽默。（翻攝自網路）

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中國時報
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全聯靠得住低敏專科棉29cm 8片/33cm 7片/24cm 10片，單盒169元。（全聯提供）
全聯好自在有機衛生棉24cm 10片/28cm 8片，59元，買全店任一商品加購現折10元。（全聯提供）
頂好蘇菲彈力貼身超薄體貼日用潔翼14片/基本16片/夜用12片，任選3包99元。（頂好提供）

全聯小編再玩創意，昨以「每月排行當紅榜首-MC姨媽力量」為題，把女生那幾天的狀況擬人化，變身經血滴子、情緒公主、滅絕失態、無感小可愛、大藏經5個人物，用KUSO手法為「棉棉博覽會」鋪路，粉絲說「太狂了」、「亂有梗的」！

玩噱頭外，全聯也端出優惠和話題、獨家新品，26日前超過200種衛生棉5折起，靠得住低敏專科棉使用有機材質，韓國熱銷每3人有1人使用；與迪麗熱巴代言的好自在有機衛生棉訴求添加天然草本精油、有機棉表層，最具話題。靠得住低敏專科棉、靠得住寵愛香氛日/夜用衛生棉──薰衣草/白茶、蕾妮雅超吸收夜用衛生棉，4支獨家商品買一送一。

頂好18日前要讓消費者買多省多，蘇菲、好自在、靠得住、蕾妮雅等品牌指定商品有任2件以上7折起優惠；蘇菲彈力貼身超薄體貼日用潔翼14片/基本16片/夜用12片，任選3包99元，每包平均33元單價最低。

(中國時報)

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