2018年04月17日 04:11 中國時報 曾郁雯

緒方吧台邊角的最佳景觀。（曾郁雯攝）

第一次吃到京都湯豆腐是在豆水樓的祇園店，現在回想起來根本就是誤打誤撞，只記得當時走著走著，看到招牌就直接推門、上樓、坐下、點菜，而且只有我一個人，一個單身女子。

看完柏井壽先生《一個人的京都晚餐》，不禁為自己當年亂闖亂入的莽撞捏把冷汗，原來一個人在京都吃飯的學問這麼大。

柏井壽在書中形容：「一個人看起來是不是特別孤單？在別人眼裡，是不是很像沒家人、沒朋友的可憐蟲？是不是像在吃一頓自殺前的最後晚餐？」對於經常單身出國工作、旅行、吃飯的我而言，完全沒辦法想像自己曾經出現在這麼悲慘的畫面，原來當年在豆水樓臨座男人越過女伴，投來的並不是溫柔探詢的眼光？

那麼這本《一個人的京都晚餐》宛如救世主降臨，簡直就是獨食客的護身寶典。

作者因為工作的關係，一年有三分之一的晚餐都是一個人在外邊吃飯邊打電腦，經驗豐富的他完全不藏私，大方貢獻口袋名單，就是希望能讓越來越多人享受一個人吃飯的樂趣。

他把心愛的五十家餐廳分為五大類，第一類是可以悠閒品嘗京都味的餐廳，如「燕en」、西洋酒樓「六崛」等；第二類是再忙也想去的店，如靠近京都車站的完美小料理屋「和．NICHI」；第三類是想專程拜訪的店，例如在作者心中排行洛北第一的割烹「和食庵SARA」，這家店的客人都是住在附近的常客，柏井壽認為能讓京都一個人晚餐成功無憾的第一祕訣，就是選擇這種在地人長年偏愛的店家。正所謂「近水樓臺先得月，向陽花木早逢春」，柏井壽也是本書讀者的常客顧問團團長；第四種「化身在地人品嘗美食」，按圖索驥，會讓人忍不住發出「哇！原來躲在這裡」的驚喜，例如很難找的「MANZARA亭 烏丸七條」，就躲在京都車站中央口北邊詭譎的小巷子裡；第五類是一個人也要奢侈一下的餐廳，作者在推薦他認為已經登峰造極的「洋食店MISHINA」時，順便介紹京都西餐的歷史，別有一番風味。

這本書還有另外一種有趣的讀法，可以讓讀者更貼近京都人的飲食生活，就是依餐廳的形態分類。

割烹（全稱為板前割烹）就是板前（廚師）站立吧檯中，在客人面前烹飪。作者認為現在的割烹幾乎都變成主廚推薦套餐的熱門名店，他更喜歡可以隨意單點，而且不必誇張到半年、甚至一年前就要訂位，只要有空位，用餐當天也接受訂位的割烹。例如「和食晴」就是可以讓客人自由選擇，吃到各式各樣佳餚，連下酒菜都不會偷工減料的割烹。

原本由割烹扮演的角色現在一部分由小料理屋接手，前面提到靠近京都車站的「和．NICHI」，就是由一對夫婦及女兒經營的小料理屋，當天有豆腐就做冷豆腐上桌，有醃漬物就切成下酒菜伺候，輕鬆自在就是小料理屋的精髓。

還有一種也能自由自在品嘗美食、美酒的地方，以前都稱為「小料理」，現在則稱為「居酒屋」。割烹、居酒屋的座位絕大多數都是吧檯座，小料理屋則是一半一半，或者以一般座位、矮桌占多數。

為什麼作者要不厭其煩地說明這些細節？答案是當你一個人在京都晚餐時，最重要的一件事就是要坐對位子，如果是吧檯就要低調的選擇邊角，除了比較自在之外，還可以從側邊欣賞廚師烹調的過程；如果是壽司店當然要坐在廚師面前；如果運氣好的話有些店會把面窗吧檯座體貼的留給獨食客。不妨想像一下坐在作者推薦的「琢磨 祇園白川店」，眼前是潺潺悠悠的白川，淺酌低吟一首吉井勇的和歌：

「祇園美景伴入眠，枕下猶有川流過。」

一個人在京都晚餐，怎麼會寂寞孤單呢？

（本文係《一個人的京都晚餐》推薦序，時報出版）

(中國時報)