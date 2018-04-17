2018年04月17日 04:11 中國時報 郭本城

母親的學生跟聯合國一樣，也讓她認識了多元的文化，所以觀念日新月異，她傳授到我們身上，讓我們從小就建立獨立的思考和行動力。因為成長的環境，我們的抗壓力確實比一般人強了許多。

母親會親自帶領學生參觀元宵燈會，或是中正紀念堂、國父紀念館、龍山寺的節慶活動，讓老外親身體驗台灣民間的傳統文化，全程都用華語解說，讓其他遊客都佩服極了。

母親經常接待外生聚餐，大夥圍著餐桌，母親教他們怎麼捏餡包水餃，就像從前外婆教我們一樣。外生們都很認真，母親也笑逐顏開，讓學生大快朵頤。母親就說：「學而時習之不亦說乎！有朋自遠方來不亦樂乎！」而我和弟弟都是白吃的陪客，更是不亦樂乎！

這些事在學校都傳為美談，母親默默地做著友好的國民外交。尤其來自「海地共和國」的兩位女孩，母親非常疼愛她們，母親說，海地不比歐美，是貧瘠的國度，雖然有些獎學金，但在台灣清苦又孤單寂寞，而且女孩容易思鄉，所以母親對她們付出了更多的關懷和照顧。

2010年海地發生規模七的大地震，接著不斷的超大餘震。死亡人數高達三十五萬人，讓我心驚膽顫，腦海裏浮起那兩位海地的女孩，不知是否平安？當時母親已逝十年，我和弟弟對她倆的姓氏都不復記憶了，只能暗自祈禱，也祈求母親在天之靈保佑她們，因為都是她的孩子。

母親的雙手從沒閒過，下課回家有瑣碎的家事，還要檢討我們的功課，用心至專媲美歐陽修之母，都忙完了已逾十點，這才拿起線團大針編織毛衣。

編織毛衣是母親拿手的絕活，也是她孤獨的一生當中唯一的嗜好，而僅是閒餘的消遣，都能持續四十餘年，從未間斷的造福親朋好友。母親一針一線編織著她的人生，她不是編織自己的夢想，而是她無條件在編織她的關愛。對她的同事、學生、家人，她編織不完的毛衣，卻沒為自己完成一件。

母親對付出的熱忱毫不吝嗇，而孟郊的〈遊子吟〉正是她樂意如此付出，也正是我們如此感恩的原因之一。

外公、外婆和母親帶著我們兄弟二人，就這樣的過著「貧而樂，富而好禮」的樸實生活。（待續）

(中國時報)