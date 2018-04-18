拜託賴揆勿魯莽 別讓金門擋炮彈

2018年04月18日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

大陸今（18）日將在福建泉州海域實彈演習，不少金門民眾批評行政院長賴清德沒有同理心，一而再、再而三挑動兩岸最敏感的主權議題，造成與大陸僅一水之隔的金門人焦慮不安。副縣長吳成典更直言，賴清德以最高行政首長身分，強調自己是「務實的台獨工作者」，「很不適合，也十分草率、魯莽」。

最高行政首長 發言請三思

曾駐紮10萬大軍，走過兩岸軍事對峙的金門，如今只有幾千駐軍而已，對於大陸即將在金門的「原鄉」泉州海域軍演，雖然目前生活一切照常，但認為無須製造緊張氣氛，好像恨不得兩岸打起來。

昨天剛循「小三通」回到金門，準備中轉返台的陳姓泉州台商更表示，大陸只是例行性軍演，小三通客船照樣開來開去，「用平常心看待，有甚麼好緊張的？」不要自己嚇自己才對。

珍惜和平 化解紛爭和誤解

但也有民眾認為賴清德一再公開表示自己是「務實的台獨工作者」，引來大陸國台辦主任劉結一針對性的批判，讓兩岸關係倒退一大步，對台灣沒半點好處，只會「草螟弄雞公」給自己找麻煩，質疑難道是準備再讓金門替台灣擋炮彈嗎？還不如好好思考如何拚經濟，讓年輕人能有好頭路、有好薪水可以拿比較實在。

嫻熟兩岸的金門副縣長吳成典也指出，賴清德身為行政院長，身分與堅決鼓吹台獨的蔡丁貴教授不同，卻3次放話標榜自己是「台獨工作者」，以他的位子來說很不適合，也十分草率和魯莽。

共飲一江水 同理心拚經濟

吳成典指出，大陸預定6月通水金門，努力20年的「兩岸共飲一江水」目標即將成真，走過烽火歲月的金門鄉親，都非常珍惜得來不易的和平成果，目前登島旅遊的觀光客，台灣、大陸各占一半，民眾均盼望兩岸要化解紛爭和誤解，不要製造對立，才能攜手邁向繁榮。

吳成典強調，「公說公有理，婆說婆有理」只會讓兩岸各說各話，只有「公說婆有理，婆說公有理」才會讓兩岸愈走愈近，希望兩岸以同理心相互看待，不要有誰大、誰小的想法。

(中國時報)