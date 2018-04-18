王文淵接掌工總 當面向賴揆建言！非核民粹 不利台灣經濟發展

中華民國全國工業總會理事長交接典禮17日舉行，新任理事長王文淵（左）當面向行政院長賴清德（右）提出台灣經濟五大憂心。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

新任工總理事長王文淵昨（17）日當面向行政院長賴清德提出對台灣經濟的「五大憂心」：兩岸關係持續不改善，台灣企業將喪失發展契機；非核家園目標，若堅持執行將不利台灣經濟發展；環保議題民粹化，不能解決問題；刪《公司法》27條法人董事，若沒配套，將傷害國家經濟發展；盼恢復《促進產業升級條例》租稅優惠，以留住企業投資。

提五憂心 賴冷回空心彈

不過，賴清德卻以政令宣導方式「重複」總統蔡英文的新經濟三方向，也就是「5+2創新產業」、「前瞻基礎建設計畫」、「新南向」等既定政策，同時，對王文淵所提憂心的議題，就只有兩句話：「我私下再跟總裁報告，再跟總裁請教。」冷回了空心彈。

兩岸僵局 影響台企發展

工業總會昨改選並交接，王文淵開場就直搗核心問題指出，大陸市場是台灣產業在全球投資布局及貿易的最重要環節，如果兩岸關係持續不改善，將會導致台灣企業喪失發展契機，影響未來發展，他期盼政府能重視台灣經濟發展，積極有效改善兩岸關係。

對新南向，他更直言，政府除了鼓勵企業南向投資外，更重要的是要能積極加入區域經濟整合，包括RCEP、CPTPP，或與東協各國達成貿易協定，爭取比照東協間進口免關稅，對南向政策更有意義。

接著，王文淵說，最近台灣社會有幾個議題，「我想談談我個人的看法。」先是能源政策問題，他說，政府為達到2025年「非核家園」目標，採取「以綠能取代核電、以天然氣取代燃煤發電」的政策值得商榷，基本上它違背國際能源多元化潮流，對於電力穩定供應有很大的風險，若堅持執行將不利台灣經濟發展。

其次，環保問題，他說，「我們應該以數據來做論點」，目前都將PM2.5怪罪於燃煤電廠及化學工業，這兩個產業僅佔總量不到5％，卻被認為是罪魁禍首，「這種民粹，未依數據的根據，不是解決環保問題的根本。」

環保問題 應依數據解決

再來是，《公司法》27條取消法人董事，王文淵憂心，如果沒有相關配套措施，將造成現存投資控股公司無所適從，降低法人投資意願，也違反憲法對於法人財產權，及與自然人享有平等權利的保障。

最後，他批評，營所稅率由17％調升到20％，與世界各國採取「減稅降負」潮流相反，建議政府應考慮恢復「促產條例」的租稅優惠，並設法降低遺產稅等重複課稅的稅率，以鼓勵企業投資及轉型升級。

(中國時報)

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