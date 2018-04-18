金門火炮射擊 較勁意味濃

2018年04月18日 04:10 中國時報 呂昭隆 、 李金生 ／綜合報導 ／綜合報導

金防部昨在峰上靶場進行66火箭縮射彈射擊，強調屬於防區例行性訓練。 （金防部提供）

大陸台海實彈軍演今登場，國軍戰備如常，金防部昨進行66火箭縮射彈射擊，18日也進行早預訂的連級輕兵器射擊，敏感時刻較勁意味濃。同時，陸軍特指部特一營275公里山隘行軍，持續訓練；新加坡在台的星光部隊，本周也將依計畫與我部隊進行「正午操演」實兵對抗操練。

大陸解放軍73集團軍73高炮團，今在福建石獅靶區進行年度例行火炮射擊訓練，由於大陸宣稱有針對性，受外界關注。國防部作戰次長姜振中日前在立院強調，國軍絕對有能力保衛台灣，軍方一切戰備演訓正常，未提升狀況。

軍方官員說，金防部與馬防部昨例行訓練，金防部1個連做66火箭彈及迫擊炮實彈射擊，這項訓練3月對外公告，大陸418軍演是4月12日才公告，由於我方公告時間較早，且昨天火箭炮射擊只有1個連兵力，又是用模擬彈非實彈，並非與大陸418軍演別苗頭。

軍方強調 均為例行訓練

金防部指出，昨天是在峰上靶場進行66火箭縮射彈射擊，是連級基地核心鑑測項目之一，屬年度例行訓練。軍方說，金防部隊今續進行輕兵器射擊訓練，包括步槍與手槍等射擊，但不會有重裝備或火炮射擊。

至於馬防部則在南竿「梅石靶場」實施對空、對海射擊，包括步槍、機槍及迫擊火炮等的實彈射擊，預計演訓到24日止。

至於大陸在距金門約45公里的泉州海域實彈演習，金防部稱全島部隊駐軍仍維持正常運作，除戰備整備輪值官兵外，返台休假也如常作業，並未有「禁休」情事。

有過823 金門人不緊張

針對各項常態演訓，金防部早就規畫，本月共6次在母嶼實施對海實彈射擊，也都提前在縣營《金門日報》發布公告，提醒船隻注意，射擊當天並由海龍部隊淨空海域，避免危險。

由於泉州外海軍演現場與金門遠，且中間隔圍頭灣，金門民眾在對岸實彈射擊時不會聽到「炮聲」，對大陸演習一事抱持平常心。不少人說，823炮戰44餘萬發炮彈都打過來，對岸這回在自家門口演習，有什麼好緊張的？

雖然軍方低調，但蔡總統出訪非洲前夕強調做好萬全準備；加上我軍方計畫6月4日起展開5天4夜漢光演習，屆時蔡總統也可能親校部隊，兩岸很難不嗅出較勁意味。

軍方消息還說，新加坡的星光部隊，本周將與我屏東三軍聯訓部隊，實施年度實兵對抗，這項已進行10多年的「正午操演」，並未受418軍演影響，雙方均按去年訂好的計畫操演。

(中國時報)