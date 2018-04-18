葛萊儀指習借軍演 警告台美！張競：418是小菜 陸恐繞台巡航

2018年04月18日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸解放軍今在泉州外海實彈軍演，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員葛萊儀說，該軍演是個信號，北京要讓台、美知道，「不要挑戰涉及大陸主權核心利益，也不要在台灣議題上挑戰北京紅線」。

中華戰略學會研究員張競則認為，418軍演只是小菜，大陸軍艦日後可能仿傚美國，以「航行自由」為名，貼近台海四周「巡航過境」，台灣最後或進退兩難不知如何因應。

CNN昨引述葛萊儀評論指出，18日軍演是大陸國家主席習近平透過實彈射擊演習，對台、美發出警告。她說，儘管福建海域實彈演習早計畫好，不一定和近日台美互動有關，但無庸置疑，這是可拿來發出信號的機會。而針對18日的軍演，身兼國家政策基金會顧問的張競表示，418軍演只是小菜，台灣方面要提防的是，大陸軍艦日後可能仿美軍在南海闖島礁拋出「航行自由」為由，隨時隨地現身台灣家門口。

張競指出，解放軍南海操演後，艦艇可能緊貼東部蘭嶼與綠島周邊，甚至穿越兩島中間航路北返駐地；或緊鄰澎湖外圍、甚至緊隨商船航行，穿越屬於我內水之澎湖水道，甚至刻意穿越本次蔡總統戰備抽測海域大吃豆腐；各種震憾謀略不是沒可能發生。

張競說，這些皆屬國際商船常用航道，假若刻意貼近尾隨過境商船駛過臺海，擺出無害通過，依海洋法公約，台北也無法抗議或派艦攔阻。

張競強調，大陸現在對台戰略戰術都很靈活，祭出的軍事、法律、心理及輿論戰四大組合拳「拳拳到位」；反觀綠營執政應對418軍演，只表明提升岸置飛彈部隊，十分外行；「要提升戰備應是三軍一起，怎會只有單個部隊提升，作秀意味濃厚」。

張競感嘆，兩岸若即早推動「政治談判」，就不會面臨當前窘況，致使雙方無法簽訂和平協議，並建立軍事互信機制；現在面對大陸頻頻出招，台灣除錯失良機更是莫可奈何。

(中國時報)