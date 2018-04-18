戴維森參院作證 力挺台灣自我防衛能力

2018年04月18日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓17日電 ／華盛頓17日電

美軍下任太平洋司令提名人戴維森今天表示，中國大陸是美國當前最大的競爭手和挑戰，美國與台灣維持強健的非官方關係，不扮演兩岸協調人，也不施壓台灣與大陸談判。美國依《台灣關係法》支持台灣自我防衛能力的立場，則一如既往般堅固。

戴維森並指出，他同意中國大陸在南海和台海軍演，在區域內製造了「不確定性」，他同時認為美國應對台常規性軍售。對於台美軍事高層互訪，他了解正在討論中；邀請台灣參加軍演部分，他則表示，需要更多時間進一步了解。

美國聯邦參院今天舉行美軍下任太平洋司令提名人戴維森（Philip Davidson）任命聽證會。戴維森擬接替已獲得提名出任美國駐澳洲大使的現任太平洋司令哈里斯。

戴維森在書面證辭中表示，兩岸關係自2016年蔡英文當選台灣總統後趨於冷卻，北京持續敦促台北接受「九二共識」，但蔡政府不願如此做，雙方都不願妥協。大陸在外交、國際空間和軍事上對台灣施加壓力。

戴維森說，台海關係雖較2008年穩定，但依然維持緊張。兩岸關係上，美國不扮演調停人角色，也不對台施壓與大陸談判，但美國依《台灣關係法》支持台灣自我防禦能力，一如既往一般堅固。

他表示，台灣與美國分享開放經濟、自由和民主社會，尊重人權和法治，他認為美台間維持強健的非官方關係，有助印太區域的和平與安定。

(中國時報)