新聞透視－政客操弄台獨 倒楣的是民眾

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中國時報
李文輝

大陸甫於2月底祭出「足甘心」的《惠台31條》，不到兩月，在石獅外海實施418軍演，看似矛盾，有人批評是蘿蔔棒子齊下，其實不然，有脈絡可循。

首先，大陸228推《惠台31條》，各處再因地制宜，遍地開花、落到實處，幾乎是集歷年惠台措施大成，基本已擄獲台灣民心，卻打中民進黨政府經濟不振的痛處。

民進黨政府無力反制大陸「軟的更軟」措施，卻意圖憑藉美國近期連串對台「天上掉下來的善意」為靠山，在發現美國刻意流出大陸以遼寧號航母為首艦艇集結海南衛星圖，提前曝光南海軍演後，見獵心喜，決定挑戰「硬的更硬」，倉促上演準備不足、卻以「實兵不實彈」掩飾的蘇澳軍演，和大陸別苗頭，加上閣揆「台獨分子」說，落下升高兩岸衝突口實，讓大陸念茲在茲的反台獨宣示，有了動手的破口。

於是，趁南海軍演提前結束，與反台獨綁一起的418軍演開鑼，此舉，也導致兩岸敵意螺旋更上升難解。其實，大陸例行性軍演不知凡幾，但就像大陸朱日和演習基地上，從2015年出現類似台灣總統府建築物，也不見官方強調，就是不想刺激對方。同理，即使賴清德沒台獨言論，難道大陸就不實彈演習？當然不是，但挑釁大陸主權核心利益，就是挑戰紅線。

要知道，大陸內部尤其軍方的問題，比台灣問題複雜得多。習近平直到第二任期前，才拔掉郭伯雄、徐才厚、房峰輝等軍方貪腐勢力，這些軍頭，正是當年慫恿江澤民發動1996年台海危機的同股勢力。他們腐蝕軍方、架空胡錦濤，若為逞口舌之快，讓鷹派勢力抬頭，倒楣的是台灣民眾。

大陸自不會重演96飛彈危機，但選在離台灣期中大選還有段時間的今天，在自家門口演習，無非是提醒台灣，美國通過《國防授權法》容許台美軍艦互訪、擴大對台軍售、《台旅法》允美台高層互訪等，只是把台灣當籌碼，當大陸不顧一切代價反台獨時，後果只會由台灣民眾自己來承擔。

(中國時報)

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