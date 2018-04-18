國安團隊緊盯 小英請同胞放心

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統昨啟程出訪史瓦濟蘭前表示，面對大陸軍演，國安團隊已經作好萬全準備；蔡總統也要求務必嚴密掌握周邊情勢，隨時回報做好應變。並重申維持台海和平、穩定與繁榮現狀是政府責無旁貸任務，「我們有信心，也有決心捍衛國家安全，請國人同胞放心」。

蔡總統昨上午8時啟程，國安會祕書長李大維、曾任國安會祕書長和府祕書長的外交部長吳釗燮等官員隨行；國安會副祕書長陳俊麟、國安局長彭勝竹昨也往送機，顯示對陸台海實彈軍演已作好準備，可隨時因應。

蔡總統行前指出，近來台海局勢詭譎，她出國期間，沒跟隨出訪的行政跟國安團隊都會堅守崗位，「所有改革跟建設，都會如期如質、按部就班推動」。她要求國安團務必嚴密掌握情勢，隨時回報，做好應變。並重申，維持台海和平、穩定與繁榮現狀，是政府責無旁貸任務，政府有信心也有決心捍衛國家安全。只有走出去，才有更大空間，「台灣，是世界的台灣，走出去，國家才有無限的未來」。

此次專機將李大維座位安排蔡英文右側，李大維右側是吳釗燮，方便掌握國安情勢，專機上有衛星電話，隨時跟國安人員及國內相關部會溝通。黨政人士表示，大陸軍演若有狀況，國安會祕書長、外長就在旁邊，總統隨時可召開國安高層會議。

出訪期間，國安會由副祕書長陳俊麟代理，國防部也會將我方掌握消息隨時回報國安會負責國防軍事的副祕書長陳文政，再由陳俊麟召集相關人員研判，並回報蔡總統。黨政人士表示，前年7月蔡總統出訪中南美洲曾發生雄三誤射事件，當時蔡因需參加僑宴，台灣就先由陳文政和陳俊麟在國安會召集緊急會議，並與軍方熱線，再將情況彙報。僑宴結束後，蔡隨即在當晚10點透過保密通訊方式召開臨時國安高層會議，已形成一套因應模式。

(中國時報)

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