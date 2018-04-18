鞏固台史邦誼 為台灣人打氣

2018年04月18日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 曾薏蘋 、 陳建瑜 ／台北-史瓦濟蘭報導 ／台北-史瓦濟蘭報導

蔡總統於台灣時間17日晚間9時30分抵達史瓦濟蘭，接受傳統迎賓舞迎接時，經過身穿傳統衣服的舞群面前，顯得非常開心。（曾薏蘋攝）

蔡英文出訪史瓦濟蘭行程

蔡英文總統昨天啟程前往史瓦濟蘭訪問，她說，此次出訪主軸「同心永固」就是「兩國同心，邦誼永固」的意思，此行將有兩個重要任務，除了參加史瓦濟蘭「雙慶」儀式，見證台史建交50周年，也將為在全世界各角落打拚的台灣人加油打氣。

參加雙慶 見證同心永固

蔡英文昨天前往非洲友邦史瓦濟蘭，包括總統府代理祕書長劉建忻、桃園市長鄭文燦、外交部次長劉德立、僑務委員會副委員長呂元榮、使節團財務長聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲，以及史瓦濟蘭王國代辦庫內內等人都到場送機。

蔡英文預計在史國停留4天3夜，期間除了參加雙邊元首會談，也會出席該國雙慶儀式與國王生日宴。蔡英文在登機前發表談話指出，這次出訪有兩個重要的任務：

第一，今年是史瓦濟蘭建國50周年，也是史瓦濟蘭的國王恩史瓦帝三世50歲的生日，「我將出席難得的雙慶儀式，也將慶祝台灣跟史瓦濟蘭建交50周年」。

第二，這也是她就任之後，第一次訪問非洲。蔡英文強調，全世界的每一個角落，都有很多正在打拚的台灣人，「我要去慰勞大家的辛苦，也感謝大家在海外為台灣的努力跟付出」。

蔡英文隨後登機，專機起飛後不久，空軍的幻象2000飛機隨即升空伴飛，蔡英文也在臉書貼出從飛機窗外看到的幻象飛機，以及她在座位上望向窗外的照片，「謝謝空軍同仁的護衛伴飛，我們出國拚外交！」

她說，這一趟訪問除了參加史瓦濟蘭的雙慶儀式，見證台史建交50周年，也將實地了解各項合作計畫的成果。「在當地，有許多來自台灣的夥伴和企業朋友，很努力地為台灣打出一片天，我們要去為他們加油打氣。」

她也強調，台灣人在海外做出的成績、拚外交的成果，都要靠隨團記者的報導，才能傳遞給國人和全世界。飛機降落之後，將有一連串的行程，「我們將要再一次為台灣的外交來努力」。

布國另有安排 非邦交生變

至於蔡英文總統昨啟程前往史瓦濟蘭，為何未規畫訪問布吉納法索，是否邦交有變？外交部長吳釗燮已答覆，因布國總統另有國際行程，因此不便接待。

(中國時報)