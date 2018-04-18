史王親迎 勇士起舞 小英笑開懷

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中國時報
／史瓦濟蘭報導

蔡英文總統經過13小時長途飛行，在台灣時間17日晚間9時30分抵達史瓦濟蘭王國，史王恩史瓦帝三世到場親迎，現場有傳統迎賓舞蹈，史國施放21響禮炮，氣氛熱絡，以最高禮節歡迎總統率團到訪。蔡英文經過歡迎隊伍前，顯得非常開心，在機場迎接的史國儀隊制服，還是「來自台灣」。

我旅史僑胞也在機場歡迎蔡英文等人到來，蔡英文隨後在18日凌晨抵達王宮，兩國元首將展開雙邊會談、接受贈勳及簽署聯合公報及國宴等一連串活動。

在行程設計上，台灣時間19日舉行的史瓦濟蘭50/50雙慶儀式，是此行的重點。史瓦濟蘭獨立50周年、台史建交50周年，以及恩史瓦帝三世今年適逢50歲生日，在「50、50、50」時刻，蔡英文率團走訪，特別顯示台、史兩國的濃厚情誼。

4月19日也是恩史瓦帝三世的50歲生日，蔡總統當天晚間將出席恩史瓦帝三世的生日宴並欣賞煙火表演。

近年來，陸企積極在非洲投資，其中也包括史瓦濟蘭，蔡英文預計在台灣時間18日安排與非南地區台商代表座談，聆聽台商意見，是過去我總統來訪時未有的做法，宣示我對台商的重視。

在訪問期間，蔡英文並將訪視台灣醫療團協助的史京政府醫院及我援建的門診及急診大樓，並參訪國合會在史國推動的技職教育與職業訓練的史瓦濟蘭技術學院，這兩項行程，也是我元首第一次前往。

據透露，蔡總統出訪史國行程安排除雙邊官式活動及參觀技術團及醫療團外，並特別關注婦女議題，也是過去未有的做法。

(中國時報)

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