新聞透視－經營非洲 蔡政府還需更用心

2018年04月18日 04:10 中國時報 陳建瑜

大陸對非洲經營之深，無論是經濟資源、政治資本，均超出台灣甚多，北京已放話強娶布、史兩國，台灣必須還要更用心，但以台灣與兩國關係而言，北京要拿下，尚需經過一番拚鬥。

台灣自退出聯合國後，在非洲的邦交國可謂全面崩解，大陸則趁非洲不結盟運動之勢增加影響力，台灣一度在1990年代，在非洲建交有嶄獲，但隨著大陸國力增強，新增邦交國又逐漸失去。近年來，大陸對非洲的經營已近全面掌控其經濟資源，不僅對各國提供經建貸款、投入基礎建設、合作開礦，甚至是人力資源的培養，規模均非台灣可比，由近3年非洲學生赴大陸、美國及台灣留學人數相比，未來北京對非洲的影響力還會更大。

蔡政府上台後，兩岸關係不睦，戰火延燒至非洲，聖多美暨普林西比斷交，我駐奈及利亞代表處被迫更名、搬遷，情勢似乎對史瓦濟蘭與布吉納法索等我在非洲唯二邦交國不利，但坦白講，北京想要拿下這兩個國家，看起來似乎不難，但未必如願。

台灣對史國及布國在醫療和教育方面的協助，都受到正面評價，史國王室重情誼，王室一諾千金，加上史瓦濟蘭對非洲區域參與，實不若其他國家為深，國家發展自成一格，對北京的仰賴並不多；台灣農技團長年在布國將荒漠化為良田，這種本事也只有台灣有，何況，每次北京談到布國與史國皆以小國視之，彷若可以呼來揮去，玩弄股掌之間，布國與史國皆感不受尊重，如何談建交？

大陸在非洲的「全面侵入」也有後遺症，例如大陸投資多為硬體建設，在各國蓋了很多巨大的蚊子建設，但並未傳授經營之道，亦未帶來經濟發展，甚至被認為是「掏空」非洲資產，令不少非洲國家對大陸的介入有點遲疑。部分非洲國家甚至主動向我釋出訊號，探詢與台灣發展關係的可能，但非洲國家的不穩定性，亦非我方可承受，更何況建交可能觸及兩岸外交戰，因此我方多所觀望。

蔡英文率團赴史國拚外交，雖是元首所當為的固本行為，但要維持住穩定邦交，仍需由兩岸關係著手，才能事半功倍。

(中國時報)