王毅提暗示 陸與非政經交流密切！我非洲唯二友邦 9月亮紅燈

去年12月，大陸外長王毅（右）在北京歡迎聖多美和普林西比民主共和國外交部部長博特略來訪。（中新社）

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中國時報
呂佳蓉／台北北京連線報導

蔡英文總統出訪非洲穩固邦交之際，大陸國務院委員兼外交部長王毅在年初結束訪非行程時透露，「希望所有非洲國家，都能夠一個不少地出現在陸非合作的全家福照片裡」，暗示將挖走台灣在非洲唯二的邦交國。大陸學者表示，蔡英文出訪非洲意義有限，對非洲國家而言，與大陸發展關係是大勢所趨，大陸早已用不著用爭奪方式來爭取建交。

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2016年12月與聖多美普林西比斷交後，台灣在非洲僅剩布吉納法索與史瓦濟蘭2邦交國。王毅依循慣例今年初以非洲為首訪之地，他當時說：「（希望）沒有人再游離於陸非友好合作的大門之外，相信在大陸實現國家完全統一的歷史進程中，所有非洲兄弟都會和大陸人民站在一起。」此外，陸非合作論壇峰會今於今年9月首度在大陸舉行，外界研判，在峰會前後，就是大陸拿下我非洲友邦的時間點。

對此，中國人民大學國際關係學院教授李慶四表示，這是現實問題，大勢所趨，大陸與非洲國家在政治與經濟上密切交流，不必說台灣，美國在非洲的投資也比大陸少。

李慶四指出，蔡英文出訪非洲意義有限，因為台灣在非洲的邦交國是「國中之國」，影響力有限，規模無足輕重，大陸也犯不著去挖角、爭奪，一切只待水到渠成。就算到最後布吉納法索、史瓦濟蘭都與大陸建交，也本就是大陸該做的，「說是逞罰台灣也對」，但世界上絕大部份國家都認同中華人民共和國為代表中國的唯一合法政府。若僅剩的2邦交國都與台斷交，台灣在國際上的空間也更將壓縮。

此外，王毅也在年初點名，陸非合作論壇峰會是今年大陸四大外交亮點之一，大陸作為在非洲投資的最大國之一，峰會的舉行意義重大且深遠。李慶四表示，峰會能夠促進雙邊了解、達成戰略共識，也能探索重大領域的項目。對大陸而言，是全球戰略的一部分，也是一帶一路聯繫的一部分。

(中國時報)

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