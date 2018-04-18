綠委擬修憲 籲暫緩選區重劃

2018年04月18日 04:10 中國時報 郭建伸 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

中選會依法每10年檢討選區劃分，高雄、屏東各減1席的規畫，令南台灣綠委大跳腳。10位高、屏地區綠委昨齊聲抗議中選會端出的選區重劃案，呼籲懸崖勒馬，立即暫緩。綠委劉世芳提出修憲草案，擬將區域立委改為每30萬人1席，所餘人口數不足30萬但在15萬以上，再增加1席，並與不分區立委席次連動調整，讓高、屏維持現有席次。

不分區席次連動調整

中選會依《公職人員選舉罷免法》規定，立委選區自2007年起，每10年檢討一次，中選會去年公布方案，決採第7屆立委選舉計算方式作為建議方案。高雄市、屏東縣因此各減1席，新竹縣與台南市各增1席，立委席次消長引發關注。

立委選區重劃之所以困難，原因在於《憲法增修條文》明定，立委總席次是113席，其中區域立委73席、平地及山地原住民各3席、不分區34席，在立委總席次不變的前提下，縣市立委的增減必定彼此消長。

依劉世芳所提修憲版本，縣市內每30萬人再增加1席，所餘人口數不足30萬但在15萬以上，則再增加一席，但也規定每縣市至少1席；不分區立委席次則視區域立委、原住民族立委人數後決定。

轟不修法對高屏不公

劉世芳昨批評，中選會與內政部沒有做功課，造成立委與政黨內部有惡性競爭，希望透過修法或修憲，處理選區席次，在修憲或修法之前，希望選區重劃維持現狀，「按憲法重新劃分後，大家就會心服口服」，不會再有南北資源不平等的問題。

莊瑞雄則抨擊，中選會官員坐在冷氣房裡劃分選區，是未顧及實際狀況，規畫案簡直「荒腔走板」，立委不是苦主，背後代表的人民才是苦主

鍾佳濱則指出，人口若持續往北移，依中選會邏輯，北部立委席次將不斷增多，資源分配差距將越來越嚴重。

陳其邁則說，立委席次分配計算，應屬法律保留事項，「在行使對中選會主委（指陳英鈐）同意權時，也答應我們立委，我這一票才投給他啊！」陳其邁批評，中選會不應怠於職權不推動修法，僅由幾位委員對選區進行重大變革，這對高雄、屏東都不公平。

中選會案仍如期送審

媒體詢問，若暫緩中選會的方案，新竹縣、台南市將無法增加席次，這樣是否也對當地民眾不公平？劉世芳說，現在中選會的方案是針對下屆立委，但人口是流動的，難保下一次可能南投或新竹因為人口減少而減立委席次，認為應該釜底抽薪，回到憲法層次處理立委席次問題。

中選會主委陳英鈐表示，中選會很重視立委要求，若確定修憲，中選會將全力配合，但在修法、修憲前，「第10屆立法委員名額分配及選舉區檢討變更案」仍將在5月底前送到立法院，由立法院行使同意權。

(中國時報)