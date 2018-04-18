新聞透視－藉修憲平衡派系 民進黨盤算恐難如願

2018年04月18日 04:10 中國時報 郭建伸

立委席次觸動政壇敏感神經，若依中選會方案，綠在高屏要減2席，誰能承受？綠委劉世芳昨端出修憲案，看似在選區重劃的愁雲裡展露曙光。不過修憲難度比公投還高，絕非一蹴可幾，會不會是個「假議題」，最後留予政治決定，由立法院推翻中選會提案？民眾等著看。

雖然綠營內部一直討論想增加立委總席次，以解決紛爭，但社會對國會觀感不佳，增加席次恐被民眾罵為自肥，始終沒立委敢提出修法版本。劉世芳昨提出的修憲版本，也沒更動總席次，而是直接更改計算公式，並挪用不分區人數作為緩減政治風暴的方案。

但此舉是否真的可行？一來修憲簡直難如登天，不僅要立院四分之三立委同意，還要交付全民公決；但現在立法院連修憲委員會都還沒個影子，能否趕在2020前完成根本是未知數，且一旦啟動修憲，一定還會花許多時間討論其他議題，甚至在野黨恐拿統獨作文章，立委席次案很難單獨闖關。

再者，即使真的修憲通過，乍看解決了立委減席次的壓力，但難保未來各縣市受人口流動、少子化影響，恐再面臨減席次壓力，屆時若要靠修憲解決恐淪罵名。

雖然修憲難度如此高，但更動一席立委恐牽動整個派系平衡，代價更大。高雄立委派系各據山頭，刪哪一席都損人筋骨，趙天麟曾呼籲陳其邁以「準市長」之姿，對立委減席次一事調和鼎鼐。事實上，陳其邁在去年已提《選罷法》版本，對立委席次也頗有想法，但並未在此事上扮演領頭羊，反是低調地陪著菊系劉世芳召開記者會，提出修憲案；值得注意的是，陳其邁已贏得高雄市長初選，但劉世芳介紹陳的時候，仍稱呼他為「立委」，沒提及市長參選人頭銜。雖然民進黨選後肯定會大團結，但氛圍上總是少了點熱絡，互動頗值得玩味。

(中國時報)