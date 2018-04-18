壓縮小黨空間 不分區可能減6席

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中國時報
／台北報導

為避免南台灣減少2席，綠委劉世芳昨端出修憲草案，打算直接將計算公式放入修憲案。依據劉版草案規劃，立委總人數不變的形況下，不分區立委席次將隨區域立委多寡變動；以2017年11月的人口數為例，在劉版公式下，區域立委席次將從現行的73席變為79席，不分區立委則從34減至28席，可能壓縮小黨空間。

不分區立委席次減少後，熟悉選務的人士表示，不分區立委都是依政黨票的開票情形決定，席次減少就會連帶影響大黨不分區名單，「只有排名前面的人會上」，若政黨不把專業背景人士排在名單前面，恐難營造特色專業形象。但比較起來，還是大黨得利較多，壓縮小黨空間。

劉世芳的《憲法增修條文》提案目前共有35位綠委連署，她昨表示，自立法院第7屆改制為113人，採單一選區兩票並立制，陸續產生選區劃分不公、票票不等值等爭議。

劉世芳說，為使各縣市選出的立委保持最接近的民意基礎，選出方式應採各縣市人口數直接分配其選出的立委人數，取代現行以人口比例間接分配方式。

若依劉世芳版本計算去年底人口數，除高、屏維持區域立委現有席次，包含台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、新竹縣都會各增加1席，新北市更會上看13席立委，全台灣區域立委將從現行的73席，提升到79席。

但劉世芳也說，不分區立委降到28席，是未考慮人口變遷、行政區劃或是縣市合併的參考因素下才會如此，並不是最後一定會降到28席。

(中國時報)

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