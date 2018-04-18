侯稱若當選 絕不發生煤許可

2018年04月18日 04:10 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長提名人侯友宜17日到訪萬里龜吼漁港與船長座談，被問及深澳電廠議題，他重申若當選新北市長，絕對不允許生煤許可發放，暗批對手蘇貞昌對於深澳電廠議題「說不清講不明」，立場態度始終模稜兩可。

深澳電廠重啟，民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前向媒體表示，新北市民為了要過好生活，絕對不能缺電，但顧及市民健康，他堅持電廠重啟一定要遵循安全、沒有汙染等兩個原則，若違背這兩個原則他絕不同意，承諾當選新北市長後，一定會為市民把關。

蘇貞昌認為，重啟深澳電廠是中央的決定，但絕對會尊重地方意見，他承諾有關深澳電廠重啟部分，會與中央爭取、溝通，為地方建設、人民謀福利。

侯友宜17日被媒體問及，諷刺蘇貞昌這句話的意思，似乎與行政院長賴清德所講的「乾淨的煤」想法差不多，暗指蘇對於深澳電廠議題，至今沒有明確想法。

侯友宜說，他的立場非常堅定，若當選新北市長，絕對不會允許發放生煤許可，也唯有這樣的作法，才能保護生態，降低空汙以及保全居民健康。他反批蘇貞昌，對於深澳電廠態度始終模稜兩可，對解決當地紛爭毫無助益。

侯友宜直言，深澳電廠若用生煤發電，會讓周遭地區承受大量的汙染源，更讓民眾健康亮起紅燈，更何況台電現在還涉及要在保育區興建堤防爭議。如果未來擔任新北市長，必須要為新北市民的健康把關，「不行的事情就是不行」，他也要求蘇貞昌應早日表明自己的態度，別只是一昧「說空話」應付選民。

對此，蘇貞昌的競選幕僚昨天還是重申，蘇日前的說法，並未正面回應蘇若當選是否核發生煤許可一事。

(中國時報)