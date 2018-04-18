馬護司法等4公投案 初審過關

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中國時報
／台北報導

中選會昨審議14項全國性公民投票提案，決議前總統馬英九所提的護司法公投，以及游信義、曾獻瑩反同婚等4項公投提案合於規定，將函請戶政機關於15日內查對提案人，若合於規定，將可進入第二階段的連署；另有10項公投提案將需舉行聽證，釐清相關爭點。

中選會表示，馬英九所提「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」公投案，經委員會議審核認定合於規定。

另外，中選會也通過曾獻瑩、游信義所提3項反同婚公投案，相關提案被認定合於規定，立法及行政機關還要在30天內提出意見書，才會進入「連署階段」。

至於10項尚需舉行聽證的公投案，則包括孫文學校總校長張亞中所提《促進轉型正義條例》廢止案；立委盧秀燕所提逐年降低火力發電廠發電量等案。

依照新修正的《公投法》規定，在完成「提案」及「連署」之後，中選會將依法公告，並在1至6個月內舉行公投，期間若遇全國性選舉，應與該選舉同日舉行。而以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，若公投結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即視為通過。

(中國時報)

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