色法官輕判惹議 5法官全辭

法官陳鴻斌。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
涉性騷女助理再審案審判長林文舟被監院調查。（本報資料照片）
法官陳志祥被函送法官評鑑委員會。（本報資料照片）

法官陳鴻斌性騷擾再審案輕判引發眾怒，職務法庭陪席法官謝靜慧當天即憤而請辭，讓陳鴻斌保住法官職務的審判長林文舟等4位法官也陸續請辭，合議庭5名法官全部辭職，創下司法先例，但法界怒批，「闖禍後拍拍屁股走人就沒事嗎？」

司法院表示不影響再審

司法院表示，林文舟等人請辭後，將交由法官遴選委員會決定准否，以及如何遞補空缺；職務法庭也指出，目前已收到監察院對陳鴻斌案的再審聲請書，由於林文舟等5名法官原本就必須迴避，所以他們請辭不會影響再審案的審理進度。

對於辭職，林文舟表示，含他在內的4名職務法庭法官，認為陳鴻斌案職務法庭改判，外界未看到判決書和理由，就引起社會紛擾和不少爭議，他們上個月經過彼此討論後，為了以示負責，決定全部請辭職務法庭法官。至於最先發難的謝靜慧法官則聯絡不上，無法得知其回應。

司法院職務法庭負責審理法官及檢察官懲戒案件、法官不服職務處分之救濟案件、法官主張職務監督影響審判獨立之救濟案；職務法庭的成員是由各法院票選法官後，再經遴選委員會審核，選出12名法官兼任，分成3個合議庭、每庭4名法官，由公懲會委員長擔任審判長。

林文舟庭長稱辭職負責

陳鴻斌性騷擾再審案，由於公懲會委員長謝文定提前退休，委員長由林堭儀代理，他因處理過陳鴻斌的懲處案，於是迴避，由資深法官林文舟任審判長。

去年12月底，石木欽接任公懲會委員長，陳鴻斌再審案的陪席法官謝靜慧寫簽呈給審判長林文舟，並將副本轉呈石木欽，請求召開法官會議釐清陳鴻斌再審案是否應改由石木欽任審判長？但林文舟認為事涉「審判獨立」，仍堅持續審下去。

陳志祥曾7度發言掀波

再審案合議庭除謝靜慧主張維持將陳鴻斌免職外，林文舟等4人都贊成將陳改輕判罰薪、恢復法官職務，謝靜慧在宣判後辭去職務法庭法官表示抗議，之後受命法官陳志祥又7度在媒體上發言引發後續爭議，最後連蔡英文總統也看不下去出來講話。

對於職務法庭法官集體請辭一事，多名法官表示，兼任職務法庭的法官只是一種「榮譽感」，每次開庭審理領取3000元津貼，但事情多、責任大，陳鴻斌再審案爭議後，恐怕將沒人願主動跳「火坑」，擔任職務法庭法官。

(中國時報)

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