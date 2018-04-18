「有人吃了公文」 監委要究責

2018年04月18日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 王己由 ／台北報導 ／台北報導

前法官陳鴻斌性騷擾案輕判引發爭議，監察院已向司法院職務法庭提出再審，監委王美玉、方萬富17日提出6大事由及13項疑點，指在調查過程中發現「有人吃了公文」的案外案，辭職的職務法庭法官謝靜慧送交請求召開法官會議的簽呈竟然消失，將追究審判長林文舟的刑事責任，轉交權責單位處理。

王美玉說，陳鴻斌購買相機，贈送助理被再審判決視為「示好」表現，但陳明確表示非贈與，且助理領獎金後也隨即還給陳，她質疑再審判決何以對此視而不見，還以公務員廉政倫理規範說明其行為合法性？

王美玉強調，既然無贈與關係，顯示再審判決有漏未徵酌的證物，而適用公務人員廉政倫理規範也有違誤。

方萬富則說，謝靜慧3月2日提出簽呈請求召開法官會議，討論合議庭組成的適法性，原簽竟然消失。王美玉更說，司法院4月11日函文給監察院，他們才知道有人涉嫌隱匿公文這件事情。

王美玉指出，謝靜慧曾對合議庭組成的合法性向林文舟提出簽呈，請林核閱後呈給公務員懲戒委員會委員長石木欽，但該庭到4月11日為止並沒有收到簽呈。

方萬富說，根據2通職務法庭公務電話紀錄，為提供監察院謝的簽呈，職務法庭書記官長林玉婷曾致電林文舟，林文舟卻說，謝靜慧有為合議庭組成和合法性簽呈給他，他已和審判長溝通過，無須核轉簽呈，「原簽我也處理掉了」，無法提供。王美玉直言，這是官官相護、膽大妄為。

對此，林文舟表示，謝把簽呈交給公懲會委員長石木欽，也把相同內容簽呈給他，內容主要為「請委員長召開法官會議，釐清職務法庭組織」。宣判前3天，石曾找他表示是否開法官會議會加以審酌；後來明確告知為尊重審判獨立，不會開會。

林文舟說，職務法庭法官評議討論後，認為合議庭組成合法，無須更換審判長，謝的意見視為「不同意見」，他就將謝的簽呈視為「不同意見書」放在評議簿內保管至今，沒有隱匿公文。如真被監院移送調查，他沒意見，到時再對檢察官說明就好。

(中國時報)