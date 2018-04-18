罰錢沒在怕 每年千人酒駕拒測

2018年04月18日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

2013-2017年酒駕拒測件數統計表

酒駕事件層出不窮，但不少酒駕者為規避公共危險罪刑責，寧願被罰9萬元、吊銷駕照也要拒絕酒測。據北市交通警察大隊統計，全市酒駕拒測比率逐年攀升，從2014年的4.04％上升到去年的9.05％，今年1至3月更逾11％，換算下來，每年約有1000人拒測。

台北市警局17日在市議會報告指出，北市每月規畫2次全國性、4次區域性擴大取締酒駕行動，積極推動「酒駕零容忍」措施。不過市議員徐世勳質疑，民眾只要付9萬元就能拒測，尤其在台北市，願意直接付錢的人特別多，現行罰鍰規定真的足夠遏止酒駕嗎？要求市警局建請中央修改相關規定。

北市交大坦言，拒測比率確實逐年攀升，從2014年統計至今，北市每年酒駕取締件數約1萬到1萬2000件，但拒測件數從2014年409件，到2016年起更突破千件達1047件、2017年1026件；4年來，拒測比例從4.04％一路上升到9.05％；今年光是1到3月已有322件，拒測比例達11.37％，再次創下新高。

除台北市外，其他五都拒測比率同樣逐年攀升，新北市由2015年5.49％升至2017年10.93％，今年1至3月更飆至15.2％，居六都之冠。

北市交大執法組長顏三隆說，一般攔查違規酒駕，酒測值超過0.25毫克就涉及公共危險罪，可處2年以下有期徒刑，得併科罰金20萬，另會吊扣駕照1年。第一線執法時，最常遇到酒駕者因為想規避刑責、不希望留下前科，乾脆拒絕呼氣受測，另外也有直接衝過攔檢點的車輛，等同拒絕酒測。

顏三隆強調，拒測不只將罰9萬元，還會現場移置代保管車輛、吊銷駕駛人駕照，且3年不得再考領，另需參加道路安全講習4小時，罰責不算輕，但拒測比例仍持續上升。

他表示，中央目前正研議修法，將酒駕拒測罰鍰從9萬元提高到18萬元，另針對累犯加重處罰，第2次酒駕拒測開罰36萬、第3次54萬元，累積下來罰鍰金額將很可觀，一旦高過刑法規定的罰金，對駕駛就有一定警惕效果，也許能遏止拒測歪風。

(中國時報)