小燈泡媽罵司改是屁 高院反駁

2018年04月18日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

高院前天開庭審理「小燈泡」命案，討論是否對凶手王景玉延押，法官庭諭將密集審理，預計7月底宣判。沒想到，小燈泡媽媽深夜在臉書開罵，指稱她是看了新聞才知審理進度，司改沒有尊重被害人，講再多都是屁；高院昨反駁，指每次都有請她出庭，但她都不來。

對於高院的回應，小燈泡媽媽昨晚再以「親愛的司法、原來我們近在天邊遠在咫尺」為題發出聲明，她說如果溝通可以更簡單明確，誤會不至於再次發生，請社會各界理解被害人家屬難以面對凶手的傷痛，也希望法院審案不管什麼程序都應通知被害人參與，她強調一個重視被害人的司法改革，應該從這裡開始。

這起爭議導因於凶嫌王景玉延押期將屆，受命法院吳秋宏提訊王景玉並詢問律師、司改委員黃致豪等人對於羈押有無意見，法官隨即表示收到台大醫院的鑑定報告，為配合鑑定人及律師時間，希望討論未來審理庭期。

王的律師黃致豪及鄭凱鴻逐一確認各自的開庭時間，法官也諭知由於速審法規定，二審對王的羈押期限只能到今年8月，扣除判決書送達、上訴期間，須在7月底宣判，因延押庭非本案審理，因此沒有傳喚死者家屬。

不料，擔任司改委員的小燈泡媽媽在臉書以「覺得超不爽」的心情圖案，提出質問，「被害人在訴訟中的角色為何？」她說，「即便司法改革談了，司法院也大張旗鼓開了被害人訴訟參與的公聽會、記者會，熱烈討論被害人各種權益，但沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！」

她說看到新聞，終於又知道了本案的進度是「5月辯論終結，希望最晚7月底前進行宣判」、「司法制度，非常優秀的始終如一，從偵查庭到二審，都一貫的保持著當事人得透過新聞才知道訴訟進度的狀態」。

高院表示，先前每次開庭都有傳小燈泡媽媽等人到庭，但她都不來，法官也請律師轉達，如果希望不要與凶手王景玉碰面，法官會安排，但她都消極拒絕。

(中國時報)