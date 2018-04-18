混淆視聽 張鏡湖籲4董事下台

2018年04月18日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

文化大學校長遴選爭議未平，為了聲援文大，將近200名文大校友透過網路串聯，成立「華崗人護校正義聯盟」，呼籲教育部應釐清文大本屆校長遴選爭議；文大法學院院長許惠峰更重話抨擊部分董事，明知校長遴選程序有瑕疵，還混淆視聽的作為，對文大董事長張鏡湖極度不公。文大董事會深夜也發出新聞稿，呼籲李傳洪、尹衍樑、袁興夏、張冠群等四名董事辭職下台。

新任盧希鵬 校方未呈報

台灣科技大學資管系特聘教授盧希鵬，去年11月遴選為文大新任校長，但在遴選結果中，11位遴選委員中有5人，將盧希鵬的遴選分數打上100分，引發外界強烈疑慮，校方迄今未將遴選結果呈報教育部核定。

文化大學法學院院長許惠峰表示，校長遴選結果有爭議，部分董事昨天居然還發聲明呼籲張鏡湖「您報部、我讓步」，將遴選結果呈報給教育部，「他們口口聲聲說要依法，卻做出這麼離譜的事情。」

許惠峰說，部分董事還指摘，張鏡湖有意將文大校產轉給其女，即文大董事張海燕，引發「家族化」疑慮，所以不只想要解除張鏡湖的董事長職務，還要張海燕辭職，但張鏡湖從未表明要將校務經營權交棒給張海燕，他對這些指控，深感不公，因為解除張鏡湖的董事長職務，對辦學沒有意義，也沒有幫助。

解除董事長 董事並無權

許惠峰表示，《私立學校法》並沒有規定董事有權利解除董事長職務，「如果真的將董事長職務解除，那誰來當董事長？」對於張鏡湖來說，主要目標在於辦好文大，並維持高教品質，如今校長遴選程序有瑕疵，文大董事袁興夏等人卻指，張鏡湖有意將文大「財團化」、「家族化」，「顯見他們沒有釐清概念，混淆視聽！」

校友已串聯 盼檢視遴選

許惠峰說，校友們對於校長遴選爭議不滿，部分董事堅持將盧希鵬案呈報教育部的立場，已引起廣大文大校友反彈，校友們皆向他反映，文大辦學必須有所堅持，以維護高教品質，因此近200名校友，13日透過社交網路平台串聯，以支持母校，同時也透過加入群組的行為，呼籲外界與教育部，檢視校長遴選過程與結果。

張鏡湖也將於23日及25日召開董事會，除討論文大董事會結構調整，擬辦學朝公益化方向推動、教職員調薪3％，也會討論重大校務議題，避免董事會落入財團化與家族化疑慮。

(中國時報)