準教育部長 兩度角逐中研院長失利！吳茂昆爭議多 李遠哲疏遠

2018年04月18日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

吳茂昆（前排左五）於2016年參加中國科學院主辦的實用化高溫超導材料產學研合作組成立大會。（摘自中國科學院網站）

中研院院士、前東華大學校長吳茂昆準教育部長，曾在2006年及2016年兩度角逐中研院院長，但最後皆未獲得總統圈選，主要在於他涉及多項學術倫理、操守與品德爭議，故未獲得前中研院院長李遠哲支持。

吳茂昆在擔任東華大學校長前，不只曾任中研院物理所所長、國科會正副主委，還是中研院院士，並且在1995年獲頒「李遠哲傑出人才獎」。

知情人士指出，吳茂昆與李遠哲的關係本來不錯，2006年投入中研院院長遴選，與時任中研院副院長賴明詔、中研院基因體研究中心主任翁啟惠、台灣大學醫學院院長陳定信，4人進入中研院評議會投票後，選出翁啟惠、陳定信、吳茂昆3人為院長候選人，但最後由前總統馬英九圈選了翁啟惠當選。

2016年翁啟惠因捲入浩鼎案而請辭獲准，吳茂昆當時與院內共13名學者發出連署聲明，籲此案送中研院倫理委員會審議，此時中研院再度遴選院長，當時呼聲最高的4人，包括吳茂昆在內，另還有時任中研院副院長王汎森、香港城市大學校長郭位和美國加州大學洛杉磯校區化學暨生物分子工程系主任廖俊智等4人，最後則由廖俊智出線。

該名熟知物理學界的人士透露，吳茂昆在1998年獲選為中研院院士後，因與李遠哲關係不錯，職位不斷攀升，相繼擔任國科會正副主委、中研院物理所研究所長，當時外界認為吳接任中研院副院長的機會最大。

不過，因吳涉及多起學術倫理爭議，包含溢領講座教授獎助金，甚至還曾在立法院表示「兩岸是國與國關係」，也和兒子吳孟真共同掛名多篇論文，並有意安插其子到中研院物理所任職，「李遠哲知道他人品有問題！」最後才找來物理學家周美吟擔任中研院副院長。而行政院長賴清德邀請吳出任教長，可能沒有跟李遠哲商量。

對此，記者致電李遠哲辦公室，辦公室人員表達不清楚此事，不便多做回應。

國民黨發言人洪孟楷則說，據掌握，吳茂昆與其子吳孟真共同掛名多篇論文，並且不只在台灣投稿，甚至還刊登在國際學術期刊，「至少8、9篇跑不掉！」他反問：「父子共同掛名論文很奇怪，到底誰是指導者？」

(中國時報)