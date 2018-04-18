羅智強踢爆 吳兼大陸軍用技術顧問

2018年04月18日 04:10 中國時報 本報記者／綜合報導

準教育部長吳茂昆被爆在大陸多所大學擔任講座教授，並任大陸中科院顧問等爭議，總統府前副秘書長羅智強昨晚再踢爆，吳茂昆曾任大陸「西部超導材料科技有限公司」的技術顧問。羅說，希望這位大陸「軍用」技術顧問，不是現在這位專精超導、也是院士的吳茂昆準教育部長。如果是，那麼事情就大條了。

羅智強表示，「西部超導」的母公司是西北有色金屬研究院，這是大陸「軍用」稀有金屬科研生產基地，榮獲大陸「高技術武器裝備發展建設工程突出貢獻獎」、「國防科技創新團隊」等殊榮肯定；如果這兩個吳茂昆是同一個人，那麼，在2004年時擔任該公司技術顧問的同時，正是擔任國科會主委。

羅智強強調，一個部長級的科技高官，跑到有中共軍方色彩的機關當技術顧問，這中間難道不需要去查一下有無違法？有無涉及洩密？照民進黨平常扣人賣台的標準，早該拖出去槍斃了！他說，吳茂昆必須站出來明白交代，行政院長賴清德也該查個清楚！北檢，要不要約談一下呢？

國民黨發言人洪孟楷也出示資料顯示大陸高等技術中心顧問委員會委員名單，在凝聚態物理類當中，吳茂昆以「中研院物理所」身分名列其中，從2010年4月開始接任，顧問職橫跨東華大學校長期間；他質疑吳茂昆，是否如同網頁上所介紹，「為中國研究發展做出重要貢獻？」

國民黨北市議員參選人游淑慧、馬辦發言人徐巧芯，今天將到台北地檢署告發吳茂昆違反《兩岸人民關係條例》第33條「違法擔任大陸地區行政機關職務」。

行政院發言人徐國勇晚間表示，他曾與吳茂昆通電話，吳親口告訴他，「在擔任國科會主委期間，怎麼可能出國去當大陸軍用公司的顧問，這是不可能的事。」吳也透過祕書轉發聲明澄清，「這完全是莫須有的指控」。另外，針對在大陸多所大學擔任講座教授與中科院顧問等爭議，吳則透過教育部新聞組發表聲明表示，他確曾赴陸交流，但都事先申請，一切符合規定。

(中國時報)