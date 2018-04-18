酵素可吃掉塑膠 垃圾汙染有解

美英科學家意外發現一種能夠「吃掉」塑膠的天然酵素。科學家表示，希望它有一天可以幫助人類解決塑膠垃圾快速堆積，甚至汙染食物鏈的嚴重問題。圖為巴勒斯坦回收工人整理堆積成山的廢棄塑膠瓶。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

每年有800萬噸塑膠垃圾流進海洋，形成數百年無法分解的「垃圾島」。美國和英國科學家意外發現一種能夠「吃掉」塑膠的天然酵素。科學家表示，希望在短時間內將它分解塑膠的能力提升到工業層級，拯救每年約有40萬隻因塑膠汙染而死的海洋哺乳動物。

這項研究成果，在美國時間16日刊登《美國國家科學院院刊》。英國朴茨茅斯大學和美國能源部國家再生能源實驗室的研究人員，幾年前在日本一家廢物再生中心發現能夠「吃塑膠」的天然酵素（Ideonella Sakaiensis 201-F6）。他們原本只是研究它的結構，希望成果有助於蛋白質工程。美國再生能源實驗室研究負責人貝格漢說，「但我們卻更進一步，意外地強化此酵素分解塑膠的能力」。

這項新的科學發現對解決塑膠垃圾無疑帶來福音。美國再生能源實驗室表示，每年有800萬公噸塑膠垃圾流入海洋，形成面積廣大的垃圾島，「專家預估到2050年，海洋的塑膠垃圾將會和在海洋生存的魚類一樣多」。

上個月刊登在英國《科學報告》期刊的研究亦指出，漂浮在太平洋海面上的「太平洋垃圾島」擴大的速度快於預期，現在它的面積已經是法國的3倍，也比2個德州加起來還大。塑膠汙染可能產生對動物的毒害，也對生物的食物鏈有負面影響。

(中國時報)

羅智強踢爆 吳兼大陸軍用技術顧… 驚！文具塑化劑 超標400倍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。