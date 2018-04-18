酵素可吃掉塑膠 垃圾汙染有解

2018年04月18日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

每年有800萬噸塑膠垃圾流進海洋，形成數百年無法分解的「垃圾島」。美國和英國科學家意外發現一種能夠「吃掉」塑膠的天然酵素。科學家表示，希望在短時間內將它分解塑膠的能力提升到工業層級，拯救每年約有40萬隻因塑膠汙染而死的海洋哺乳動物。

這項研究成果，在美國時間16日刊登《美國國家科學院院刊》。英國朴茨茅斯大學和美國能源部國家再生能源實驗室的研究人員，幾年前在日本一家廢物再生中心發現能夠「吃塑膠」的天然酵素（Ideonella Sakaiensis 201-F6）。他們原本只是研究它的結構，希望成果有助於蛋白質工程。美國再生能源實驗室研究負責人貝格漢說，「但我們卻更進一步，意外地強化此酵素分解塑膠的能力」。

這項新的科學發現對解決塑膠垃圾無疑帶來福音。美國再生能源實驗室表示，每年有800萬公噸塑膠垃圾流入海洋，形成面積廣大的垃圾島，「專家預估到2050年，海洋的塑膠垃圾將會和在海洋生存的魚類一樣多」。

上個月刊登在英國《科學報告》期刊的研究亦指出，漂浮在太平洋海面上的「太平洋垃圾島」擴大的速度快於預期，現在它的面積已經是法國的3倍，也比2個德州加起來還大。塑膠汙染可能產生對動物的毒害，也對生物的食物鏈有負面影響。

(中國時報)