台股重挫144點 退守半年線

2018年04月18日 04:11 中國時報 陳昱光 、 簡威瑟 /台北報導 /台北報導

台股5大隱憂昨(17)日提前引爆,面臨大陸軍演、台指期結算、台積電法說在即、多頭不耐久盤與外資偏空等因素影響,爆量重挫144點,摜破月、季線支撐。法人指出,市場信心鬆動,權值股短線有壓,半年線將是防守關鍵。

軍演威脅 台積法說牽動

台股久攻一萬一關卡未果,今日又有大陸軍演、台指期結算等不確定因素,導致周二指數帶量下跌1.32%,創下26股災以來最大跌幅,雖暫時守住10,800點,但已跌破近期盤整區間,先前表現強勢的櫃買市場也在穩懋、中美晶等權值股重挫下,大跌1.96%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出,今年來台股相對國際股市強,加上軍演消息引發賣壓,且台積電明日法說,股價卻大跌,反映市場對電子業第2季淡季信心不足,造成「補跌效應」,短期先看半年線支撐是否能化解補跌壓力。

歐系外資分析師說,內資恐懼大陸軍演對台股帶來心理影響,但國際機構法人著眼點並不在此,除了關心陸美貿易戰與地緣政治衝突進度,電子業「五窮六絕」傳統淡季陰霾罩頂,「5月賣股走人(sell in May and go away)」迫切性逐漸提高,才是外資昨大賣,急著提款的主因。

外資今年已賣超逾千億

外資昨賣超91.31億元,累計今年來賣超1,007億元,居亞股之最,台股從過去幾年的資金寵兒,變成提款機。

摩根士丹利證券台股策略分析師程世維說,台股企業進入財報季,但第1季因匯率等因素,獲利表現可能會低於期待,加上時值陸美貿易戰紛爭不斷,在不確定的環境中,台股企業獲利恐怕缺乏上檔空間,是基本面的變數所在。

外資圈人士則說,現在就要斷言外資是否全面棄守台股,尚言之過早,但可以肯定的是,部分不在趨勢浪頭上、前景甚至有雜音的族群,國際資金勢必會優先砍出;如花旗環球證券調降蘋果iPhone出貨量與重要個股投資評等,昨便引起外資「殺機」,猛力調節。

元大投顧資深經理李政諺則指出,國際市場變數橫生,目前並無減緩跡象,不可輕忽國際市場消息面的變化,同時,至5月中旬,是上市櫃公司密集公告季報期間,投資人更要留意企業個別基本面前景。

(中國時報)