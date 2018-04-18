台股重挫144點 退守半年線

台海軍演在即讓市場擔憂，台股17日收盤大跌144點，收在10810點，跌幅1.32%。（顏謙隆攝）

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中國時報
／台北報導

台股5大隱憂昨（17）日提前引爆，面臨大陸軍演、台指期結算、台積電法說在即、多頭不耐久盤與外資偏空等因素影響，爆量重挫144點，摜破月、季線支撐。法人指出，市場信心鬆動，權值股短線有壓，半年線將是防守關鍵。

軍演威脅 台積法說牽動

台股久攻一萬一關卡未果，今日又有大陸軍演、台指期結算等不確定因素，導致周二指數帶量下跌1.32％，創下26股災以來最大跌幅，雖暫時守住10,800點，但已跌破近期盤整區間，先前表現強勢的櫃買市場也在穩懋、中美晶等權值股重挫下，大跌1.96％。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今年來台股相對國際股市強，加上軍演消息引發賣壓，且台積電明日法說，股價卻大跌，反映市場對電子業第2季淡季信心不足，造成「補跌效應」，短期先看半年線支撐是否能化解補跌壓力。

歐系外資分析師說，內資恐懼大陸軍演對台股帶來心理影響，但國際機構法人著眼點並不在此，除了關心陸美貿易戰與地緣政治衝突進度，電子業「五窮六絕」傳統淡季陰霾罩頂，「5月賣股走人（sell in May and go away）」迫切性逐漸提高，才是外資昨大賣，急著提款的主因。

外資今年已賣超逾千億

外資昨賣超91.31億元，累計今年來賣超1,007億元，居亞股之最，台股從過去幾年的資金寵兒，變成提款機。

摩根士丹利證券台股策略分析師程世維說，台股企業進入財報季，但第1季因匯率等因素，獲利表現可能會低於期待，加上時值陸美貿易戰紛爭不斷，在不確定的環境中，台股企業獲利恐怕缺乏上檔空間，是基本面的變數所在。

外資圈人士則說，現在就要斷言外資是否全面棄守台股，尚言之過早，但可以肯定的是，部分不在趨勢浪頭上、前景甚至有雜音的族群，國際資金勢必會優先砍出；如花旗環球證券調降蘋果iPhone出貨量與重要個股投資評等，昨便引起外資「殺機」，猛力調節。

元大投顧資深經理李政諺則指出，國際市場變數橫生，目前並無減緩跡象，不可輕忽國際市場消息面的變化，同時，至5月中旬，是上市櫃公司密集公告季報期間，投資人更要留意企業個別基本面前景。

(中國時報)

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